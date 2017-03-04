 Bulls’a geçit yok – Fotomaç – 04 Mart 2017
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    04 Mart 2017, Cumartesi
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    Bulls’a geçit yok

    Bulls’a geçit yok
    NBA'DE Chicago Bulls, konuk ettiği Golden State Warriors'ı 94-87'yle geçerek rakibinin 146 maçlık üst üste kaybetmeme serisini bitirdi. Warriors, Washington Wizards'a 112- 108 kaybettikten sonra Bulls'a da yenilerek rekoruna veda etti. 23 sayıyla maçın en skoreri olan Stephen Curry'nin çabası yetmedi.
    1. 04 Mart 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:47
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