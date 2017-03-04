Bulls’a geçit yok
- 04 Mart 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:47
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Serdar Hakem Hakem diye ağlayanlar hakem hatasıyla kazanınca mutlu oluyorlar kjaer adamı bariz iteliyor top eline çarpıyor gol de top durmamış
- Fenerdao
Toplam 13
Yorum
Cenk Yedek kayseriyi anca hakem hatasi ile yenebildiler ve seviniyorlar ligdeki kadrosundan kaç kişi vardı :))top durmadan kullandı gol oldu
- ''Demba Ba giderse Gomez’i alırız''
Toplam 7
Yorum
GOMEZİ KAÇIRMayın gomez de dembaba da şampiyonlar liginde iş yapar. BEŞİKTAŞIN BAŞARISI KADRO DERİNLİĞİDİR UNUTMAYIN
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