Warriors rekorunu koruyamadı

NBA'de 3 maç oynandı. 50 maçla sezonun en fazla galibiyet alan takımı Golden State Warriors, sakatlanan all-star oyuncusu Kevin Durant'ten yoksun çıktığı maçta Chicago Bulls'a 94-87 mağlup oldu.

Doğu Konferansı'nda 31 galibiyetle 6'ncı sırada yer alan Bulls'ta Jimmy Butler 22 sayı, 5 ribaunt ve 6 asist, Bobby Portis 17 sayı ve 13 ribaunt, Dwyane Wade ise 12 sayı, 5 ribaunt ve 3 asistle takımına galibiyeti getirdi.

2015 yılının nisan ayından beri devam eden üst üste maç kaybetmeme rekorunu 146'ncı karşılaşmada sonlandırmak zorunda kalan Batı Konferansı lideri Warriors'ta Stephen Curry 23 sayı, 6 ribaunt ve 5 asist, Draymond Green 12 sayı, 8 ribaunt ve 7 asist, Klay Thompson ise 13 sayı kaydetti.

- Blazers, Lillard ile kazandı

Batı Konferansı'nda play-off'a kalma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Portland Trail Blazers, özellikle dördüncü periyottaki skorer oyununun yardımıyla Oklahoma City Thunder'ı 114-109 yendi.

Sezonun 25'inci galibiyetine ulaşan Blazers'ta yıldız oyuncu Damian Lillard 33 sayıyla galibiyette önemli rol üstlendi. Jusuf Nurkic 18 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparken, CJ McCollum 18, Al-Farouq Aminu ise 14 sayıyla skora destek verdi.

35 galibiyet ve 26 mağlubiyetli konferans 7'ncisi Thunder'ın all-star oyuncusu Russell Westbrook 45 sayı, 8 ribaunt ve 4 asistle mücadele etti.

- Suns potayı tutturdu

Evinde Charlotte Hornets'ı ağırlayan Phoenix Suns, yüzde 59,7 ile sezonun en iyi isabet oranına ulaştığı mücadelede rakibini 120-103 mağlup etti.

Sezonun 19. galibiyetini alan Suns'ta Marquese Chriss 17 sayıyla takımının en skoreri olurken, 16'şar sayıyla maçı tamamlayan Alan Williams, TJ Warren ve Leandro Barbosa ise toplamda 24 ribaunt aldı. Devin Booker ise 15 sayı, 9 asist ve 6 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Hornets'ta Kemba Walker 26 sayıyla maçın en skoreri olurken, Marvin Williams'ın 19, Frank Kaminsky'nin ise 16 sayılık performansı, sezonun 35. mağlubiyetini engelleyemedi.

NBA'e 10 maçla devam edilecek.