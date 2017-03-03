Golden State Warriors'tan kadroya takviye
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Golden State Warriors, deneyimli oyuncu Matt Barnes'ı kadrosuna kattı.
Batı Konferansı lideri Warriors, sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak yıldız ismi Kevin Durant'in eksikliğini eski oyuncusu Barnes ile kapatmaya çalışacak.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 2006-2008 yıllarında Warriors forması giyen 36 yaşındaki basketbolcuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sezona Sacramento Kings takımında başlayan Barnes, çıktığı 54 maçta 7,6 sayı, 5,5 ribaunt ve 2,8 asist ortalamalarıyla oynadı.
- 03 Mart 2017, Cuma
- Güncelleme: 00:20
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Yorum
adaletistiyoruz UEFA verse verse bize böyle avrupa spor etkinlikleri verirler. Avrupas Sampiyonasini vermezler.
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adaletistiyoruz Bosuna umutlanmiyalim, UEFA bize vermez Avrupasampiyonasini. Almanlara verirler. Hep yaptiklarini yine bize yaparlar.
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mert.nobre ne içirdiler oglum sana . Kanına çmr23 virüsü bulaşmış olabilir . Dikkat et
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