Pelicans'tan Ömer Aşık açıklaması
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden New Orleans Pelicans'ın başantrenörü Alvin Gentry, Ömer Aşık'ın geçirdiği hastalığa bağlı olarak kilo kaybı yaşadığı için takımdan uzak kaldığını açıkladı.
Ömer Aşık'ın geçirdiği hastalığı henüz bilmedikleri için net bir dönüş tarihi veremeyeceğini aktaran Gentry, "Ömer Aşık öyle bir profesyonel ki hastalık geçirmeseydi takımla burada olurdu." ifadesini kullandı.
Ömer Aşık, New Orleans Pelicans ile bu sezon 31 maçta 2,7 sayı ve 5,3 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.
- 02 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:41
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Toplam 1
Yorum
Mahmut Bu Ligin neresi temiz. FB ve GS resmen dograndi.
- Tudor: Barışın bakalım
Toplam 15
Yorum
horoz ikisinden de alın kaptanlığı. senin takımında muslera gibi bi adam var. kaptan olacak.ikinci kaptanıdda semih yap. devam et yoluna
- Akhisar avantajı kaptı
Toplam 51
Yorum
ali MHK başkanı gol aynı hadi istifa et
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