Pelicans'tan Ömer Aşık açıklaması

All-star arasından beri takımdan ayrı kalan milli basketbolcuyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Pelicans'ın başantrenörü Gentry, "Ömer Aşık'ın çok fazla kilo kaybettiğini biliyorum. Bu yüzden takımdan uzak kalıyor." dedi.

Ömer Aşık'ın geçirdiği hastalığı henüz bilmedikleri için net bir dönüş tarihi veremeyeceğini aktaran Gentry, "Ömer Aşık öyle bir profesyonel ki hastalık geçirmeseydi takımla burada olurdu." ifadesini kullandı.

Ömer Aşık, New Orleans Pelicans ile bu sezon 31 maçta 2,7 sayı ve 5,3 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.