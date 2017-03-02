 Pelicans'tan Ömer Aşık açıklaması – Fotomaç – 02 Mart 2017
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    02 Mart 2017, Perşembe
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    Pelicans'tan Ömer Aşık açıklaması

    Pelicans'tan Ömer Aşık açıklaması

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden New Orleans Pelicans'ın başantrenörü Alvin Gentry, Ömer Aşık'ın geçirdiği hastalığa bağlı olarak kilo kaybı yaşadığı için takımdan uzak kaldığını açıkladı.

    All-star arasından beri takımdan ayrı kalan milli basketbolcuyla ilgili basın mensuplarına açıklamada bulunan Pelicans'ın başantrenörü Gentry, "Ömer Aşık'ın çok fazla kilo kaybettiğini biliyorum. Bu yüzden takımdan uzak kalıyor." dedi.

    Ömer Aşık'ın geçirdiği hastalığı henüz bilmedikleri için net bir dönüş tarihi veremeyeceğini aktaran Gentry, "Ömer Aşık öyle bir profesyonel ki hastalık geçirmeseydi takımla burada olurdu." ifadesini kullandı.

    Ömer Aşık, New Orleans Pelicans ile bu sezon 31 maçta 2,7 sayı ve 5,3 ribaunt ortalamalarıyla oynamıştı.

    1. 02 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:41
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