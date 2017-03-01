Warriors'a kötü haber
NBA takımlarından Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant, sol dizinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.
Kulübün sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, Washington Wizards karşılaşmasında takım arkadaşı Zaza Pachulia ile çarpışması sonucu sakatlanan ve maça devam edemeyen 28 yaşındaki oyuncunun MR'ının çekildiği bildirildi.
Golden State Warriors sağlık ekibinin yaptığı değerlendirme sonucunda, Durant'in bir süre hareketsiz kalacağı ve durumunun 4 hafta sonra tekrar değerlendirileceği ifade edildi. Sahalara kesin dönüş tarihi belli olmayan yıldız şutörün, normal sezon tamamlanmadan formasına kavuşabileceği kaydedildi.
Durant, bu sezon 25,3 sayı, 8,2 ribaunt ve 4,8 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 20:12
- Esteban masaya
Toplam 5
Yorum
Ercan Bence olsada olur olmasada çok önemli bir kaleci değil
- Yunanlılar başvurdu, UEFA kabul etti!
Toplam 2
Yorum
nirvana Çok saçma . Bjk ve Olimpiakos kardeş kulüp sayılırlar . Dış tahrik olmaz ise dostça geçerdi maçlar . Fb ve Gs taraftarları daha tehlikeli .
- Antrenman bugün
Toplam 1
Yorum
Aslan NEDEN ANTRAMAN YAPIYORLAR NASIL OLSA YENILIYORLAR YIPRANMAIN COCUKLAR BAKIN REIZ SABRI OK GURUR DUYUORMUS OYNADIGI ICIN
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