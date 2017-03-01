 Cavaliers transfere doymuyor – Fotomaç – 01 Mart 2017
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    01 Mart 2017, Çarşamba
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    Cavaliers transfere doymuyor

    Cavaliers transfere doymuyor

    Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) son şampiyonu Cleveland Cavaliers, pivot Andrew Bogut ile prensipte anlaştı.

    Bogut'un menajeri David Bauman tarafından yapılan açıklamada, Avustralyalı basketbolcuya en cazip teklifin Cleveland Cavaliers'tan geldiği ve tarafların prensipte anlaşma sağladığı belirtildi.

    Açıklamada, sözleşmedeki küçük detayların halledilmesinin ardından 32 yaşındaki oyuncunun hafta sonuna kadar Cleveland Cavaliers'ın antrenmanlarına katılacağı da ifade edildi.

    Bu sezon da zirve mücadelesi veren son şampiyon Cavaliers, all-star oyuncu Deron Williams'ın ardından Bogut ile ikinci transferini de gerçekleştirecek.

    Bu sezon Dallas Mavericks formasıyla 26 maça çıkan Bogut, 3 sayı ve 8,3 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı. Nerlens Noel'i kadrosuna katan Mavericks, karşılığında Bogut'u Philadelphia Sixers'a yollamıştı. Bogut ise karşılıklı anlaşmanın ardından Sixers'dan ayrılmıştı.

    1. 01 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:26
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