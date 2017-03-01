Cavaliers transfere doymuyor
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) son şampiyonu Cleveland Cavaliers, pivot Andrew Bogut ile prensipte anlaştı.
Açıklamada, sözleşmedeki küçük detayların halledilmesinin ardından 32 yaşındaki oyuncunun hafta sonuna kadar Cleveland Cavaliers'ın antrenmanlarına katılacağı da ifade edildi.
Bu sezon da zirve mücadelesi veren son şampiyon Cavaliers, all-star oyuncu Deron Williams'ın ardından Bogut ile ikinci transferini de gerçekleştirecek.
Bu sezon Dallas Mavericks formasıyla 26 maça çıkan Bogut, 3 sayı ve 8,3 ribaunt ortalamasıyla oynamıştı. Nerlens Noel'i kadrosuna katan Mavericks, karşılığında Bogut'u Philadelphia Sixers'a yollamıştı. Bogut ise karşılıklı anlaşmanın ardından Sixers'dan ayrılmıştı.
- 01 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:26
- O para takıma bedel!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR Yatan hollandalı tatilini Türkiyede tamamlayıp , daha sonra futbol hayatına dönecek, yazık günah buna verilen o kadar paraya.
- T-T hamlesi!
Toplam 6
Yorum
bka Bunu bıldırelım saol kardesım,baska tespıtlerın varsa onlarda yaz buraya.
- ''F.Bahçe'nin şansı yok!''
Toplam 6
Yorum
KARAKARTAL Adam haklı bjk sampiyon oley oley oley
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