Ersan İlyasova'lı Hawks kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın yeni takımı Atlanta Hawks deplasmanda Boston Celtics'i 114-98 mağlup etti.
Ersan İlyasova'nın üçüncü kez Hawks formasıyla çıktığı maçta, milli basketbolcu 7 sayı, 4 ribaunt ve bir asistlik performans sergiledi. Hawks'ta Dennis Schroder 21, Dwight Howard ve Paul Millsap 17'şer sayıyla galibiyete katkı sağladılar.
Doğu Konferansı'nın ikincisi Celtics'te ise Isaiah Thomas 19 sayı, Marcus Smart 16 sayı ve Jaylen Brown'ın 15 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.
- Warriors'ın ilk beşinden 97 sayı
Batı Konferansı'nın lideri Golden State Warriors deplasmanda Doğu Konferansı temsilcisi Philadelphia 76ers'ı 119-108 yendi.
Sezonun 50. galibiyetine ulaşan Warriors'ta maça ilk beşte başlayan Kevin Durant (27), Klay Thompson (21), Stephen Curry (19), Zaza Pachulia (16) ve Draymond Green (14) toplam 97 sayı kaydederek galibiyetin mimarları oldu. Ayrıca all-star oyuncusu Curry'nin 11 üç sayı atışının hiçbirinde isabet bulamaması dikkati çekti.
Bu sezonki 37. mağlubiyetini yaşanan 76ers'ta geçen sezon Anadolu Efes'te forma giyen Dario Saric'in 21 sayısı yenilgiyi engellemeye yetmedi.
NBA'de yarın 6 maç oynanacak.
- Sonuçlar
Boston Celtics-Atlanta Hawks: 98-114
New York Knicks-Toronto Raptors: 91-92
Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 108-119
Houston Rockets-Indiana Pacers: 108-117
Dallas Mavericks-Miami Heat: 96-89
Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 102-95
Sacramento Kings-Minnesota Timberwolves: 88-102
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 12:11
- Net penaltı
Toplam 59
Yorum
........ ERMAN TOROĞLU, GS YIN PENALTISI VERİLMEDİ AUT, PEKİ FRİKİK POZİSYONU İLE FRİKİK POZİSYONU AYNI VE FAUL VEDE GOL. SEN BUNA NE DİYORSUN. EYY
- ''Ligin en iyi takımıyız''
Toplam 11
Yorum
Kar Kıs ka nan lar....çat lasın. Kıs ka nan lar çatlasın.
- Igor Tudor takım otobüsüne binmeden ayrıldı
Toplam 29
Yorum
findikci Bu taraftar sonuna kadar GS'yi destekler ama bu adamlara boyle futbol ile beslemeyin. Bu taraftar bunu hak etmiyor. Yazik arkadas.
Ersan İlyasova'lı Hawks kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.