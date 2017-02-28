Deron Williams Cavaliers'ta
Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) son şampiyonu Cleveland Cavaliers, all-star oyuncu Deron Williams'ı kadrosuna kattı.
Kariyerinde üç kez all-star seçilen Williams ise tek eksiğinin şampiyonluk yüzüğü olduğunu belirterek, "NBA'de şampiyonluğa ulaşma şansına daha önce hiç erişemedim. Önceki sözleşme sürem dolunca Cavaliers bana ilgi gösterdi. Artık şampiyonluğu yaşayabilirim." diye konuştu.
Utah Jazz tarafından 2005'te draft edilmesinin ardından NBA'de 16,6 sayı ve 8,2 asist ortalamasıyla oynayan Deron Williams, 2011'de Beşiktaş forması giymiş ve gösterdiği üstün performansın ardından 8 numaralı forması emekliye ayrılmıştı.
NBA'de geçen yıl yaşadığı şampiyonluğun ardından yüksek formunu bu sezon da sürdüren Cavaliers, 41 galibiyetle Doğu Konferansı'nda lider durumda bulunuyor.
- 28 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 11:13
- Kayserispor mesaisi başladı
Toplam 2
Yorum
Fenerist Osman 5 e 2 top kapma çalışması ne ya,Futboolu yenimi öğreniyor bu takım,takım dediğin taktik çalışır kondisyon yükler,takım oyununu geliştirir.
- İsmail kulübeye dönüyor
Toplam 6
Yorum
gokhanbjk İsmail Köybaşı. Şimdi ne kadar pişman olsan azdır, kendin ettin kendin buldun, Beşiktaş'ın kıymetini bilemedin.
- Sneijder kayıp
Toplam 4
Yorum
uA asıl olan GALATASARAY dır. oynadığın kadr değerli olursun. burası kimsenin babasının çiftliği değil. her futblcu için geçerli bu..
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