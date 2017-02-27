 Thunder, Westbrook ile kazandı – Fotomaç – 27 Şubat 2017
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    27 Şubat 2017, Pazartesi
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    Thunder, Westbrook ile kazandı

    Thunder, Westbrook ile kazandı

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un "triple-double" yaptığı maçta New Orleans Pelicans'ı 118-110 yendi.

    NBA'e 8 maçla devam edildi. Chesapeake Energy Arena'nın ev sahipliği yaptığı maçta 41 sayı, 11 ribaunt, 11 asistle oynayan Westbrook, sezonun 29'uncu, kariyerinin 66'ncı "triple-double" performansını sergiledi.

    Art arda 3'üncü olmak üzere 34'üncü galibiyetini alan Batı Konferansı 7'ncisi Thunder'da Steven Adams ise 13 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

    Batı Konferansı'nda 13. sırada bulunan Pelicans'ta Anthony Davis'in 38, DeMarcus Cousins'ın 31 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

    - Clippers, Hornets'ı uzatmada geçti

    Los Angeles Clippers, Staples Center'da ağırladığı Charlotte Hornets'ı uzatmada 124-121 mağlup etti.

    Sezonun 36'ncı galibiyetine ulaşan Batı Konferansı 5'incisi Clippers'ta 43 sayı, 10 ribauntla "double-double" yapan Blake Griffin, ön plana çıkan isim oldu. Ev sahibi takımda Chris Paul 15 sayı, 17 asist ve DeAndre Jordan 20 sayı, 19 ribauntluk "double-double" performanslarıyla galibiyete katkı sağladı.

    Doğu Konferansı'nda 11'inci sırada bulunan Hornets'ta Kemba Walker 34, Nicolas Batum 31, Jeremy Lamb 19 sayı üretti.

    NBA'e 7 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Los Angeles Lakers- San Antonio Spurs: 98-119

    Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 100-96

    Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 98-105

    Washington Wizards-Utah Jazz: 92-102

    Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 112-106

    Detroit Pistons-Boston Celtics: 98-104

    Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 118-110

    Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 124-121 (uzatmada)

    1. 27 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:30
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