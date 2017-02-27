Thunder, Westbrook ile kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un "triple-double" yaptığı maçta New Orleans Pelicans'ı 118-110 yendi.
Art arda 3'üncü olmak üzere 34'üncü galibiyetini alan Batı Konferansı 7'ncisi Thunder'da Steven Adams ise 13 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.
Batı Konferansı'nda 13. sırada bulunan Pelicans'ta Anthony Davis'in 38, DeMarcus Cousins'ın 31 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
- Clippers, Hornets'ı uzatmada geçti
Los Angeles Clippers, Staples Center'da ağırladığı Charlotte Hornets'ı uzatmada 124-121 mağlup etti.
Sezonun 36'ncı galibiyetine ulaşan Batı Konferansı 5'incisi Clippers'ta 43 sayı, 10 ribauntla "double-double" yapan Blake Griffin, ön plana çıkan isim oldu. Ev sahibi takımda Chris Paul 15 sayı, 17 asist ve DeAndre Jordan 20 sayı, 19 ribauntluk "double-double" performanslarıyla galibiyete katkı sağladı.
Doğu Konferansı'nda 11'inci sırada bulunan Hornets'ta Kemba Walker 34, Nicolas Batum 31, Jeremy Lamb 19 sayı üretti.
NBA'e 7 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Los Angeles Lakers- San Antonio Spurs: 98-119
Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 100-96
Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 98-105
Washington Wizards-Utah Jazz: 92-102
Toronto Raptors-Portland Trail Blazers: 112-106
Detroit Pistons-Boston Celtics: 98-104
Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans: 118-110
Los Angeles Clippers-Charlotte Hornets: 124-121 (uzatmada)
- 27 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:30
- Tudor'dan 3'lü stoper sürprizi
Toplam 7
Yorum
özgur nerede 97 yıllar 96 ta dortmund kupayı almış biz 97 şam.lıgınde dortmundu tek kale yapmıştık yıl 2017 7 defansla kendi samızdan cıkmayacaz
- ''Yarın buradan giderim!''
Toplam 15
Yorum
MATRAX ADKOVATIN UMRUNDAMISINIZ SANKİ.? ALIRIM PARAMI GİDERİME GETİRMİŞ.!!
- Kalpler gümbür gümbür
Toplam 24
Yorum
Drogba Galatasaray 3-1 beşiktaş Maç biter 2 yıldızlı hgahahhahhaa
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