Deron Williams Cleveland Cavaliers'ta!
Dallas Mavericks forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Deron Williams, Cleveland Cavaliers ile anlaştı.
Yahoo Sports yazarı Shams Charania'nın haberine göre 32 yaşındaki oyuncu Cleveland Cavaliers ile Pazartesi günü resmi anlaşma yapacak.
Deron Williams bu sezon Dallas Mavericks'te 40 maça çıkıp 13.1 sayı, 2.6 ribaund, 6.9 asistlik performans sergiledi.
- 26 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 18:26
- Kocaman özlem
Toplam 61
Yorum
FB Kocaman da savunma ağırlıklı korkak bir futbol oynatıyordu. Ne kocamanı nede Azizin getireceği bir hocayı istemiyoruz.Yeni yönetim istiyoruz
- Bursaspor'a saldırı!
Toplam 1
Yorum
Yeşil beyaz Zamanında Trabzonda Fener otobüsüne saldırı yapıldığında herkes adam gibi tepki koyabilseydi bu işler bu gün bu noktaya gelmezdi.. Yazık
- Aboubakar için operasyon
Toplam 23
Yorum
cihanfx bu adam yerine osmanlıspor dan ndiaye alırım takım resmen uçar
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