 Deron Williams Cleveland Cavaliers'ta! – Fotomaç – 26 Şubat 2017
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    26 Şubat 2017, Pazar
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    Cleveland Cavaliers'ta!

    Deron Williams Cleveland Cavaliers'ta!

    Dallas Mavericks forması giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı , Cleveland Cavaliers ile anlaştı.

    Uzun süredir oyun kurucu bölgesine takviye yapmak isteyen son şampiyon Cleveland Cavaliers, 'ı kadrosuna kattı.

    Yahoo Sports yazarı Shams Charania'nın haberine göre 32 yaşındaki oyuncu Cleveland Cavaliers ile Pazartesi günü resmi anlaşma yapacak.

    Deron Williams bu sezon Dallas Mavericks'te 40 maça çıkıp 13.1 sayı, 2.6 ribaund, 6.9 asistlik performans sergiledi.

    1. 26 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 18:26
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