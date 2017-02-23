Ersan İlyasova yine takas edildi

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, anlaşma sonucu Ersan İlyasova'yı Hawks'a gönderen 76ers, Tiago Splitter'ın yanı sıra 2017 draftı 2. tur seçme hakkına da sahip oldu. 76ers ayrıca, elindeki 2 tane 2017 draftı 2. tur seçme hakkından daha alt sırada olanını, Hawks'ın 2. tur hakkıyla değiştirebilecek.

Hawks, 29 yaşındaki Ersan'ın NBA'de oynayacağı 6. takım olacak. 2005 NBA draftında 36. sıradan Milwaukee Bucks tarafından seçilen Ersan, 2015-2016 sezonu öncesinde Detroit Pistons'a, aynı sezonun ortasında da Orlando Magic'e takas olmuştu. Bu sezon öncesinde Oklahoma City Thunder'a takas edilen forvet oyuncusu, 3 maç oynadıktan sonra da Philadelphia 76ers'ın yolunu tutmuştu.

NBA kariyerinde maç başına 11 sayı, 6 ribaunt üreten Ersan, bu sezon 14,8 sayı ve 6 ribaunt ortalamalarıyla oynuyor.