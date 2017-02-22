Lakers’ta ‘Magic Johnson’ dönemi
Los Angeles Lakers, Genel Menajer Mitch Kupchak’i görevden almasından sonra Basketbol Operasyonları Başkanı görevine Magic Johnson’ı getirdi.
Magic Johnson, Lakers ile 1980, 1982, 1985, 1987 ve 1988 yıllarında şampiyonluk yaşamıştı. Johnson ilk iş olarak da GM (Genel Menajer) pozisyonuna Rob Pelinka'yı getirdi.
- 22 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:49
- ''Hata değil art niyet var!''
Toplam 70
Yorum
erhan zaten eşit şartlarda hiç birisi fenerle boy ölçüşemez.beşiktaşa gösterilmeyen onlarca 2.sarı ve kırmızı kart var ilk 3e giremezdi beşiktaş.
- Talisca seferberliği!
Toplam 18
Yorum
kartall talisca eğer 2018de de bizimle olursa bonserviste ciddi indirim yaptırabiliriz,arkadaşların dediği gibi 3-5 değilde 9-10-11 civarında bu iş
- ''Hata değil art niyet var!''
Toplam 70
Yorum
gerkce bencede haklı galatasaraylı yoneticiler isterseler yarı akşam uefa macından bi saat sonra galatasaray beşiktaş macı oynansın utanmasalar?
Lakers’ta ‘Magic Johnson’ dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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