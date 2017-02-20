 Aaron Gordon pes etti – Fotomaç – 20 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Şubat 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    pes etti

    Aaron Gordon pes etti

    Orlando Magic uzunu , geçtiğimiz Cumartesi gecesi hayal kırıklığına uğratan smaç yarışması performansı sonrası, önümüzdeki yılın smaç yarışmasına katılmayacağını söyledi.

    Gordon, "Bu yarışma, eğer benim kadar ciddiye alarak yaklaşırsanız sizden çok şey götürüyor. Sadece yeni bir şeyler denemek istedim, yenilikçi bir şeyler. Malesef iş öyle yürümedi. Smaç yarışması genel olarak sıkıcı bir hal almaya başlamıştı ve pek izlenmiyordu. Hatta bazı kişilerden üçlük yarışmasını, smaç yarışmasının yerine gecenin sonuna koyabilmeleri ihtimalini duydum, çünkü bir sürü harika şutör var. Artık bunlar konuşulmuyor." şeklinde konuştu.

    Geçtiğimiz yıl vurduğu akılalmaz smaçlarıyla bu sene çıtayı çok yükseğe çeken Gordon, drone asisti ile bacak arası smaç vurmuş fakat smaçları ilk seferde yapamadığı ve farklı bir şey ortaya koyamadığı için ilk turda yeterli puanı alamayıp elenmişti.

    1. 20 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 18:58
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aaron Gordon pes etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.