Aaron Gordon pes etti
Orlando Magic uzunu Aaron Gordon, geçtiğimiz Cumartesi gecesi hayal kırıklığına uğratan smaç yarışması performansı sonrası, önümüzdeki yılın smaç yarışmasına katılmayacağını söyledi.
Gordon, "Bu yarışma, eğer benim kadar ciddiye alarak yaklaşırsanız sizden çok şey götürüyor. Sadece yeni bir şeyler denemek istedim, yenilikçi bir şeyler. Malesef iş öyle yürümedi. Smaç yarışması genel olarak sıkıcı bir hal almaya başlamıştı ve pek izlenmiyordu. Hatta bazı kişilerden üçlük yarışmasını, smaç yarışmasının yerine gecenin sonuna koyabilmeleri ihtimalini duydum, çünkü bir sürü harika şutör var. Artık bunlar konuşulmuyor." şeklinde konuştu.
Geçtiğimiz yıl vurduğu akılalmaz smaçlarıyla bu sene çıtayı çok yükseğe çeken Gordon, drone asisti ile bacak arası smaç vurmuş fakat smaçları ilk seferde yapamadığı ve farklı bir şey ortaya koyamadığı için ilk turda yeterli puanı alamayıp elenmişti.
- 20 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 18:58
- Şekip Mosturoğlu'ndan açıklama
Toplam 9
Yorum
6 sene az O Adalet inşallah yerini bulur ve sizlerde 6 şar sene içerde kalırsınız utanmadan konuşuyor
- Başkanlığa soyundu
Toplam 22
Yorum
austin yine de bilgi birikimi,geniş vizyonlar lazım niteliklerden vazgeçip vasata ikna olunmaz.
- Fenerbahçe'ye Polonyalı hakem
Toplam 11
Yorum
FAA aynen , bu yüzden van persie gibi 15 dakikalık kondisyona sahip çöplerin yaptığı provoke hareketlere kırmızı kartı kolaylıkla verir.
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