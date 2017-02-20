Aaron Gordon pes etti

Gordon, "Bu yarışma, eğer benim kadar ciddiye alarak yaklaşırsanız sizden çok şey götürüyor. Sadece yeni bir şeyler denemek istedim, yenilikçi bir şeyler. Malesef iş öyle yürümedi. Smaç yarışması genel olarak sıkıcı bir hal almaya başlamıştı ve pek izlenmiyordu. Hatta bazı kişilerden üçlük yarışmasını, smaç yarışmasının yerine gecenin sonuna koyabilmeleri ihtimalini duydum, çünkü bir sürü harika şutör var. Artık bunlar konuşulmuyor." şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz yıl vurduğu akılalmaz smaçlarıyla bu sene çıtayı çok yükseğe çeken Gordon, drone asisti ile bacak arası smaç vurmuş fakat smaçları ilk seferde yapamadığı ve farklı bir şey ortaya koyamadığı için ilk turda yeterli puanı alamayıp elenmişti.