Smaç yarışmasını Robinson kazandı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star Hafta Sonu organizasyonunun ikinci gününde düzenlenen smaç yarışmasını, Indiana Pacers'ın oyuncusu Glenn Robinson kazandı.
Gordon ve Jordan smaç yarışmasının ilk turunda elenirken, finalde Robinson ve Jones karşı karşıya geldi.
Son hakkında arka arkaya duran üç kişinin üzerinden zıplayarak potaya ters smaç yapan Robinson, 5 jüri üyesinden 10'ar tam puan alarak 50 puanla Jones'u geride bıraktı ve yeni smaç şampiyonu oldu.
- 3 sayı yarışmasını Gordon kazandı
Gecenin bir diğer etkinliği 3 sayı yarışmasını, Houston Rockets'tan Eric Gordon ilk sırada bitirdi.
Gordon, 3 sayı yarışmasının final turunda Cleveland Cavaliers'ın oyun kurucusu Kyrie Irving'le karşılaştı.
Irving ve Gordon'ın final turunda 20'şer sayı elde ettiği 3 sayı yarışması, 2012'den beri ilk defa uzatmaya gitti.
Uzatma turunda Irving'in 18 sayısına 21 sayıyla cevap veren Gordon, 3 sayı yarışması ödülünü evine götürürken, takımı Houston Rockets adına da ilk defa 3 sayı şampiyonluğu kazanan oyuncu oldu.
- Yetenek yarışmasında Porzingis galip geldi
Gecenin ilk müsabakası yetenek yarışmasında, New York Knicks takımının Letonyalı pivotu Kristaps Porzingis galip geldi.
Yarışmanın final turunda, 2,21 metre uzunluğundaki Porzingis, parkuru tamamladıktan sonra ilk üç sayılık atış denemesinde başarılı oldu ve Utah Jazz'ın forveti Gordon Hayward'ı mağlup ederek yetenek yarışmasını kazandı.
Böylece, iki yıl üst üste yetenek yarışmasında NBA'in uzun basketbolcuları, kısa oyuncuları yenmeyi başardı. Geçen seneki yetenek yarışmasında Minnesota Timberwolves forveti Karl-Anthony Towns, Boston Celtics'in oyun kurucusu Isaiah Thomas'ı yenmişti.
NBA All-Star Hafta Sonu organizasyonunun son gününde, Doğu ile Batı karmasının karşı karşıya geleceği 66. All-Star maçı oynanacak. Mücadele, pazarı pazartesiye bağlayan gece TSİ 04.00'te başlayacak.
- 19 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 10:13
- Podolski'den tartışma yaratan hareket
Toplam 14
Yorum
ua sen fenerlisin çok belli oluyor aksi halde olsa kimin kollandığını bilirdin
- Ne 'çek'tin be!
Toplam 6
Yorum
riekerink hocamı ya takımın kondisyonu yerlerde sen hiç böyle bastığını gördünmü takımın adamın ilk maçı durun ya ikinci yarı çoğu adam bitti geberdi
- 'Bu kaçıncı hata?'
Toplam 14
Yorum
Fantom Organizasyon belli BJK şampiyon GS şampiyonlar ligi seribaşı, Başakşehir UEFA kupası bu sezon buna karar vermiş yayıncı kuruluş.
Smaç yarışmasını Robinson kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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