Bulls son saniyede kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) baştan sona çekişme içinde geçen mücadelede Chicago Bulls, konuk ettiği Boston Celtics'i son saniye basketiyle 104-103 mağlup etti.
Sezonun 28. galibiyetini alan Bulls'ta Butler 29 sayı, 7 asist ve 4 ribaunt, Bobby Portis 19 sayı ve 8 ribaunt, Robin Lopez ise 15 sayı ve 8 ribaunt ile galibiyete katkıda bulundu.
Celtics'te Isaiah Thomas'ın 29 sayı ve 7 asist, Kelly Olynyk'in 17 sayı ve 7 ribauntluk performansı, takımlarının sezonun 20. mağlubiyetini almasına engel olamadı.
- Wizards zorlanmadı
Bankers Life Fieldhouse'da oynanan Doğu Konferansı temsilcilerinin diğer mücadelesinde Washington Wizards, konuk olduğu Indiana Pacers'ı 111-98'lik skorla geçti.
Galibiyet serisini 4 maça çıkaran Wizards'ta Otto Porter Jr. 25 sayı ve 8 ribaunt, Markieff Morris 21 sayı ve 7 ribaunt, Bradley Beal 19 sayıyla skora katkı sağlarken, John Wall ise 20 sayı ve 12 asistle "double-double" yaptı.
Üst üste 6. mağlubiyetini alan Pacers'ta Myles Turner 17 sayı ve 9 ribaunt, Paul George 17 sayı ve 7 ribaunt, Al Jefferson ve Rodney Stuckey ise 12'şer sayı kaydetti.
NBA'e, All-Star Hafta Sonu etkinlikleriyle devam edilecek.
- 17 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 10:25
- "Eleştirenlere teşekkür ediyorum"
Toplam 1
Yorum
HCK / BJK SEVGİLİ CENK ; SEN TEKNİK VE BECERİ OLARAK GOLCÜ SIFATLARIN DEMBA BA VE ABOUBAKAR'DAN ÇOK ÇOK ÜSTÜN. SEN SADECE KENDİNE HIZ VE ÇEVİKLİK KAT.
- 45 dakikalık şut kabusu!
Toplam 7
Yorum
hakan aziz yıldırım kaldıgı sürece futbol takımı dahada kötüye gidecektir bundan emin olabılırsınız.. iş yapan tum yoneticileri kusturdu klübe.
- Beşiktaş Hapoel'i sahadan sildi
Toplam 11
Yorum
HCK / BJK ALLAHA ŞÜKÜRLER OLSUN İYİ OYNAYIP KAZANDIK. RAKİP TAKIMDAN (ANTHONY NWAKAEME) NİN KUMAŞI ÇOK İYİYDİ...
Bulls son saniyede kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.