Stephen Curry milli takıma dönüyor
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Golden State Warriors'ın ABD'li oyuncusu Stephen Curry, milli takıma döneceğini bildirdi.
ABD Milli Takımı ile iki kez Dünya Şampiyonluğu (2010 ve 2014) yaşayan 28 yaşındaki Curry, sakatlığı nedeniyle 2016 Rio Olimpiyatları'nda forma giymemişti.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:54
- 4 oyuncu sınırda
Toplam 1
Yorum
inşallah N'Doye inşallah 90.dakikada girip sarı kart yer
- Yık da gel Fener'im!
Toplam 6
Yorum
ultraslan bir galatasaray lı olarak umarım farklı kazanıp gelir fenerbahçe ve beşiktaş gururlandırın bizi.
- Borç 100 milyon tl azalacak
Toplam 5
Yorum
ekici zarar verir ekici ne verdi ki 1,5 senedir
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