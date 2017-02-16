 Stephen Curry milli takıma dönüyor – Fotomaç – 16 Şubat 2017
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    16 Şubat 2017, Perşembe
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    Stephen Curry milli takıma dönüyor

    Stephen Curry milli takıma dönüyor

    Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Golden State Warriors'ın ABD'li oyuncusu Stephen Curry, milli takıma döneceğini bildirdi.

    Golden State Warriors'ın konuk ettiği Sacramento Kings'i 109-86 yendiği maçın ardından açıklamada bulunan Curry, "Çin'deki 2019 Dünya Şampiyonası ve 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda oynamayı planlıyorum." ifadesini kullandı.

    ABD Milli Takımı ile iki kez Dünya Şampiyonluğu (2010 ve 2014) yaşayan 28 yaşındaki Curry, sakatlığı nedeniyle 2016 Rio Olimpiyatları'nda forma giymemişti.

    1. 16 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:54
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