NBA All-Star maçında değişiklik
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star maçında, dizindeki sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek Cleveland Cavaliers'tan Kevin Love'ın yerine New York Knicks'ten Carmelo Anthony oynayacak.
NBA Başkanı Adam Silver'ın kararı doğrultusunda, 66. All-Star maçında Cavalierslı Love'dan boşalan Doğu Karması formasını, New York Knicksli Carmelo Anthony giyecek. Bu sezon 23,4 sayı ve 6,1 ribaunt ortalamaları yakalayan Anthony, bu onuru 10. kez yaşayacak
Sahip olduğu 20,2 sayı, 7,8 ribaunt ve 2,5 blok ortalamalarıyla dikkatleri üstüne çeken 76ers'ın çaylak pivotu Embiid'in yerini, yükselen yıldızlar maçında Oklahoma City Thunder'dan Alex Abrines, yetenek yarışmasında ise Denver Nuggets'tan Nikola Jokic alacak.
Yükselen yıldızlar maçında dünya takımının kadrosunda yer alan bir diğer isim Mudiay'ın (Denver Nuggets) yerine de Willy Hernangomez (New York Knicks) sahaya çıkacak.
- 16 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:06
- Borç 100 milyon tl azalacak
Toplam 4
Yorum
Bence Kadro Kötü Degil ama Mesela FB de Van Persie var GS Sneijder Podolski TS kim Var ?
- Rüzgarı yetti
Toplam 7
Yorum
........ fsb :: TUDOR UNDA BİR MARİNHO OLMIYACAĞINI NEREDEN BİLİYORSUN. Kİ SÖZDE KÜÇÜMSEMEĞE ÇA LIŞIYORSUN. KRİTER BİLGİ , DİSİPLİN= ÇALIŞMAK.
- Ya Sow ya Emenike
Toplam 2
Yorum
Bence Bazen bende düsüniyorum Technik Direktör Olmak bence is yapardim bazen Sacma 11 Yapiyorlar mac kaybediyorlar
NBA All-Star maçında değişiklik haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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