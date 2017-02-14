Kevin Love sakatlandı
NBA takımlarından Cleveland Cavaliers'ın pota altı oyuncusu Kevin Love, sakatlığı nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Love'ın sakatlığının bulunduğu sol dizine artroskopi uygulandığı bildirildi. Rehabilitasyon sürecine girecek 28 yaşındaki ABD'li basketbolcunun sahalara dönmesinin 6 hafta alacağı belirtildi.
Doğu Konferansı'nda lider durumda bulunan son şampiyon Cavaliers'ın yıldız basketbolcularından Love, bu sezon maç başına 20 sayı ve 11,1 ribaunt ortalamalarıyla oynuyor.
- 14 Şubat 2017, Salı
- Güncelleme: 21:31
- ''Çok sert bir rakip''
Toplam 30
Yorum
vasat fener fenerin ne oynayacagi belli 11 kisi defans, top kapip kontra, ama ilk golu fener erken yerse, 5lik olur gelirler:))))
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 6
Yorum
bülent antrenörün sözleşmesinde şu kadara serbest kalır yazıyorsa, kulüple konuşup anlaşmaya gerek var mı? parayı verir kontratı fesh edersin
- ''Galatasaray ile anlaşmış''
Toplam 6
Yorum
cimbom fatih hamza hoca gelse iyi olurdu
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