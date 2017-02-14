 Kevin Love sakatlandı – Fotomaç – 14 Şubat 2017 Kevin Love sakatlandı" /> Kevin Love sakatlandı" />
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    14 Şubat 2017, Salı
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    sakatlandı

    Kevin Love sakatlandı

    takımlarından 'ın pota altı oyuncusu , sakatlığı nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

    'in internet sitesinden yapılan açıklamada, Love'ın sakatlığının bulunduğu sol dizine artroskopi uygulandığı bildirildi. Rehabilitasyon sürecine girecek 28 yaşındaki ABD'li basketbolcunun sahalara dönmesinin 6 hafta alacağı belirtildi.

    Doğu Konferansı'nda lider durumda bulunan son şampiyon Cavaliers'ın yıldız basketbolcularından Love, bu sezon maç başına 20 sayı ve 11,1 ribaunt ortalamalarıyla oynuyor.

    1. 14 Şubat 2017, Salı
    2. Güncelleme: 21:31
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