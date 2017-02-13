Carmelo, en skorer 25 isim arasında
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks forması giyen Carmelo Anthony, takımının San Antonio Spurs'ü 94-90 yendiği maçta, en skorer 25 oyuncu arasına girdi.
Maçı 25 sayı ve 7 ribauntla tamamlayan Knicks'in all-star forveti Carmelo Anthony, 23 bin 775 sayıya ulaştı. Kariyerinde 23 bin 757 sayı kaydeden Charles Barkley'i geçen Anthony, NBA tarihinin 25. en skorer oyuncusu oldu.
Ev sahibi Knicks'te Derrick Rose 18 sayı, Kristaps Porzingis ise 16 sayı, 7 ribaunt ve 4 blokluk katkıda bulundu.
54. karşılaşmasında 13. yenilgisini alan Spurs'te Kawhi Leonard 36 sayı, 9 ribaunt, 4 top çalma ve LaMarcus Aldridge 15 sayı, 10 ribaunt üretti.
- Kings'ten peş peşe 3. galibiyet
Sacramento Kings, ağırladığı New Orleans Pelicans'ı 105-99 yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini elde etti.
Kings'i galibiyete, 28 sayı, 14 ribaunt, 7 asistle "double double" yapan DeMarcus Cousins ve 20 sayı, 8 asist, 6 ribaunt, 3 top çalmayla oynayan Darren Collison taşıdı.
Pelicans'ta Anthony Davis'in 32 sayı, 10 ribaunt ve Jrue Holiday'in 16 sayı, 11 asist, 6 ribaunt, 5 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.
NBA'e 11 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 117-89
New York Knicks-San Antonio Spurs: 94-90
Toronto Raptors-Detroit Pistons: 101-102
Sacramento Kings-New Orleans Pelicans: 105-99
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:27
- Hadi bana eyvallah
Toplam 26
Yorum
murat bunlar banko oyuncular olup forvetteki tek forvet serdarın yedegi bence mevlüt olmalı.top oynamayı bilen bu hızlı ve güçlü oyuncuları alın
- Riekerink'i göndersek kimi bulacağız ki!
Toplam 27
Yorum
serdar akay kısa vadede CİHAT ARSLAN uzun vadede atalanta td GASPERİNİ veya gent td Hein Vanhaezebrouck yemin ediyorum gsye çağ atlatırlar
- Marcelo-Mitrovic’e devam
Toplam 4
Yorum
Batuhan Nasıl futbolcu değil ya kör olan sensin bence tosicin degajlarında ne zaman isabet sağladı mitrovic oyunu her yönüyle iyi okuyabilen oyuncu.
Carmelo, en skorer 25 isim arasında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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