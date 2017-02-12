 Durant eski seyircisi önünde kazandı – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Durant eski seyircisi önünde kazandı

    Durant eski seyircisi önünde kazandı

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) eski takımı Oklahoma City Thunder'a ilk kez konuk olan Kevin Durant, ürettiği 34 sayı ve 9 ribauntla, Golden State Warriors'ın maçı 130-114 kazanmasında başrol oynadı.

    NBA'e 8 maçla devam edildi. Eski takım arkadaşları Kevin Durant ile Russell Westbrook'un karşı karşıya geldiği maçta Golden State Warriors, konuk olduğu Oklahoma City Thunder'ı 130-114 yendi.

    Warriors'a gittikten sonra Thunder taraftarı karşısına ilk defa çıkan Durant, 34 sayı ve 9 ribauntla galibiyetin mimarı oldu. Stephen Curry 26 sayı, 9 asist, 8 ribaunt, Klay Thompson da 26 sayıyla Durant'e eşlik etti.

    Warriors, bu sezon Thunder ile oynadığı 3. maçı da kazandı. Bu karşılaşmalarda toplam 113 sayı kaydeden Durant, "eski takımı karşısındaki ilk 3 maçında 100'den fazla sayı atan 4. NBA oyuncusu" olarak kayıtlara geçti.

    Thunder'da Westbrook'un 47 sayı, 11 ribaunt, 8 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

    - 76ers, Heat'e "dur" dedi

    Miami Heat'i 117-109 mağlup eden Philadelphia 76ers, rakibinin 13 karşılaşmalık galibiyet serisini noktaladı.

    Ev sahibi 76ers'ı galibiyete, 19 sayı, 7 ribaunt, 4 top çalmayla oynayan Robert Covington, 19 sayı, 4 top çalmayla mücadele eden Nerlens Noel ve kenardan gelerek 19 sayı, 6 ribaunt üreten Dario Saric taşıdı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 14 sayı kaydetti.

    Heat cephesinde Goran Dragic 30 sayı, 5 ribaunt, Hasan Whiteside 12 sayı, 19 ribaunt ve yedek oyuncu James Johnson 26 sayıyla oynadı.

    - Harden'dan 3 çeyrekte 40 sayı

    Houston Rockets, ağırladığı Phoenix Suns'ı 133-102 yenerek arka arkaya 4. galibiyetini aldı.

    Son çeyrekte oynamadığı mücadeleyi 40 sayı, 8 asist, 6 ribauntla tamamlayan Rockets'ın all-star oyun kurucusu James Harden, bu sezon 9. kez 40 sayı barajını geçti.

    Suns'ta Devin Booker 18, T.J. Warren 14, Alex Len ve Tyler Ulis 13'er sayı attı.

    NBA'e 4 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Charlotte Hornets-Los Angeles Clippers: 102-107

    Indiana Pacers-Milwaukee Bucks: 100-116

    Cleveland Cavaliers-Denver Nuggets: 125-109

    Philadelphia 76ers-Miami Heat: 117-109

    Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 114-130

    Dallas Mavericks-Orlando Magic: 112-80

    Houston Rockets-Phoenix Suns: 133-102

    Utah Jazz-Boston Celtics: 104-112

    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:30
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