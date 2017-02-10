Bucks'ta Parker sezonu kapattı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks'ın genç yeteneği Jabari Parker, sakatlığı nedeniyle yaklaşık bir yıl sahalardan uzak kalacak.
Kontrolün ardından sol diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edilen 21 yaşındaki basketbolcunun ameliyata alındığı ve tedavi sürecinin 12 ay süreceği ifade edildi.
Bu sezon Bucks'ın yıldızları arasında yer alan Parker, çıktığı 51 maçta 20,1 sayı, 6,2 ribaunt, 2,8 asist ve 1 top çalma ortalamalarıyla oynadı.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:38
- ''Bize gel Mehmet''
Toplam 8
Yorum
TS Bu nasıl yönetim ki bir futbolcuyla baş edemiyor? Yönetim kendine gel, bu kadar kibar olma! Zorla gönderin!
- 3-4-3 sonum olur!
Toplam 11
Yorum
BeykozlUltrAslan Sabriyle Carol Ne İşe Yarıyo Nazif Oğlu Doğru Söylemiş Chelsea Modeli Onlarda 4-3-3 Oynuyo Adamlar Maç Kaybetmiyolar
- Raporlara bakmalı
Toplam 8
Yorum
bjk numaya 6 ay pörsi için 3 maç yaptğı ahlaka sığıyormu sormak lazım birbaşkasıda fener stadında yapsa aynı hareketi ne düşünürsünüz yanlışı ce
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