 Miami Heat seriyi 12 maça çıkardı – Fotomaç – 09 Şubat 2017
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    09 Şubat 2017, Perşembe
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    Miami Heat seriyi 12 maça çıkardı

    Miami Heat seriyi 12 maça çıkardı

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Miami Heat, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 106-88 yenerek üst üste 12. galibiyetini elde etti.

    NBA'e 12 maçla devam edildi. Doğu Konferansı karşılaşmasında Miami Heat, BMO Harris Bradley Center'ın ev sahipliği yaptığı maçta Milwaukee Bucks'ı 106-88 mağlup ederek bu sezon 23. kez sahadan galip ayrıldı.

    Konuk ekipte Hassan Whiteside 23 sayı, 16 ribauntla "double double" yaparak galibiyette önemli rol oynadı. Miami Heat'te James Johnson 20, Wayne Ellington 17 ve Goran Dragic de 16 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

    Son 7 maçta 6. mağlubiyetini yaşayan Milwaukee Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 22, Jabari Parker 14 ve Michael Beasley 11 sayı attı.

    - Cavaliers'ı Irving, Korver ve James taşıdı

    Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, Bankers Life Fieldhouse'da konuk olduğu Indiana Pacers'ı 132-117'lik skorla geçerek arka arkaya 4. galibiyetini aldı.

    Sezonun 36. maçını kazanan Cavaliers'ta Kyrie Irving ile Kyle Korver 29'ar ve LeBron James 25 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı. Üç yıldız oyuncuya 14 sayı, 10 ribauntluk performans sergileyerek "double double" yapan Kevin Love eşlik etti.

    Yedi maç sonra kaybeden Doğu Konferansı ekibi Indiana Pacers'ta CJ Miles 23, Jeff Teague ile Paul George'un 22'şer sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

    - Philadelphia kaybetmeye devam ediyor

    Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında San Antonio Spurs'a 111-103 mağlup oldu.

    Wells Fargo Center'da oynanan karşılaşmada Batı Konferansı ikincisi San Antonio Spurs adına 32 sayı kaydeden Kawhi Leonard, galibiyette başrol oynadı. Sezonun 40. galibiyetini alan Spurs'ta Tony Parker 18, LeMarcus Aldridge ise 15 sayıyla oynadı.

    Arka arkaya 5'inci, sezonun 34'üncü maçını kaybeden Philadelphia 76ers'ta Dario Saric ile Jahlil Okafor 20'şer, Robert Covington ise 18 sayı üretti. Ersan İlyasova, 27 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 11 sayı, 2 ribaunt ve 3 asistle tamamladı.

    NBA'e 5 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 103-111

    Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 117-132

    Brooklyn Nets-Washington Wizards: 110-114

    Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 117-106

    Detroit Pistons-Los Angeles Lakers: 121-102

    Milwaukee Bucks-Miami Heat: 88-106

    Memphis Grizzlies-Phoenix Suns: 110-91

    New Orleans Pelicans-Utah Jazz: 94-127

    Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 112-109

    New York Knicks-Los Angeles Clippers: 115-119

    Golden State Warriors-Chicago Bulls: 123-92

    Sacramento Kings-Boston Celtics: 108-92

    1. 09 Şubat 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:53
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