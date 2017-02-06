Thunder, Westbrook'la galip geldi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, yıldız oyuncusu Russell Westbrook'un 42 sayı kaydettiği maçta Portland Trail Blazers'ı 105-99 mağlup etti.
Batı Konferansı'nda 7. sırada bulunan Thunder'da Russell Westbrook 42 sayı, 4 ribaunt ve 8 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibi ekipte Victor Oladipo ise 24 sayı, 13 ribauntla galibiyete katkı verdi.
Bu sezon 30. kez sahadan mağlup ayrılan Blazers'ta Damian Lillard'ın 29, CJ McCollum'un 19 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.
NBA'e 11 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 95-103
Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 107-102
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 105-99
- 06 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:43
- Şenol Güneş: "Tebrik etmiyorum"
Toplam 106
Yorum
onur0061 istediğiniz kadar yırtılın parçlanın. Şenol GÜNEŞ bu ülkenin gelmiş geçmiş en iyi yerli teknik adamıdır. Açık ve net.
- Şenol Güneş: "Tebrik etmiyorum"
Toplam 106
Yorum
zeynel karadağ Bşk.Başkanı Sayın orman süt maçı dedi. tamam. o zaman niye süt macı deyip önemsiz bir maç için bu kadar çıldırıyorsunuz.
- Şenol Güneş: "Tebrik etmiyorum"
Toplam 106
Yorum
metin yalçın En büyükk fener
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