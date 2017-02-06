Thunder, Westbrook'la galip geldi

NBA'e 3 maçla devam edildi. Oklahoma City Thunder, konuk ettiği Portland Trail Blazers karşısında sahadan 105-99 galip ayrıldı.

Batı Konferansı'nda 7. sırada bulunan Thunder'da Russell Westbrook 42 sayı, 4 ribaunt ve 8 asistlik performansıyla galibiyetin mimarı oldu. Ev sahibi ekipte Victor Oladipo ise 24 sayı, 13 ribauntla galibiyete katkı verdi.

Bu sezon 30. kez sahadan mağlup ayrılan Blazers'ta Damian Lillard'ın 29, CJ McCollum'un 19 sayısı yenilgiyi engelleyemedi.

NBA'e 11 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 95-103

Boston Celtics-Los Angeles Clippers: 107-102

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 105-99