Thomas'tan yine 40 sayılık performans
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors'ı 109-104 yenen Boston Celtics'in all-star oyun kurucusu Isaiah Thomas, peş peşe 2. kez 40 sayı barajını geçti.
Galibiyet serisi 5 maça çıkan Celtics'te Isaiah Thomas, 19'u son çeyrekte 44 sayı ve 7 asist üretti. 1,75 metre boyundaki Thomas böylece üst üste 2'nci, son 22 maçta 5. defa 40 sayı barajını geçti.
Sakatlığı süren DeMar DeRozan'dan yoksun sahaya çıkan Raptors'ı, 32 sayı ve 5 asistle oynayan Kyle Lowry ayakta tutmaya çalıştı. Oyuna sonradan dahil olan Jared Sullinger ise 13 sayı, 6 ribaunt üretti.
- Warriors, Hornets'ın işini ilk yarıda bitirdi
Lig lideri Golden State Warriors, Stephen Curry-Klay Thompson ikilisinin ilk yarıda 52 sayıya ulaştığı Charlotte Hornets karşılaşmasını 126-111 kazandı.
Art arda 4. galibiyetini elde eden ev sahibi Warriors'ta Curry 39 sayı, 8 asist, 5 ribaunt, 3 top çalma, Thompson ise 29 sayı, 8 ribaunt, 5 asistle maçı tamamladı. Kevin Durant de 18 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistlik katkıda bulundu.
Yenilgi serisi 6 maça yükselen Hornets'ta kenardan oyuna giren Frank Kaminsky 24 sayı, 7 ribaunt, Marco Belinelli de 16 sayı, 7 asistle mücadele etti.
- Bledsoe 40 sayı barajını yine geçti
Phoenix Suns oyun kurucusu Eric Bledsoe, takımının konuk ettiği Los Angeles Clippers'a 124-114 yenildiği maçta 41 sayıyla kariyer rekorunu tekrarladı.
Suns, Bledsoe'nun 40 sayı barajını 3 kez geçtiği son 6 karşılaşmanın 5'ini kaybetti.
Clippers'ta Blake Griffin 29 sayı, 8 ribaunt, 5 asist, Raymond Felton 18 sayı, 5 ribaunt ve J.J. Redick 16 sayıyla oynadı.
- Ersan'ın "double double"ı yetmedi
Milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Philadelphia 76ers'ın Dallas Mavericks'e 113-95 yenildiği mücadelede 13 sayı ve 10 ribauntla "double double" yaptı.
Üst üste 3. maçını kazanan Mavericks'te 22 sayı, 6 ribauntla mücadele eden Seth Curry ve 16 sayı, 17 ribauntla "double double"a imza atan Salah Mejri galibiyetin mimarları oldu.
NBA'e 4 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves: 125-97
Orlando Magic-Indiana Pacers: 88-98
Boston Celtics-Toronto Raptors: 109-104
Brooklyn Nets-New York Knicks: 90-95
Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 118-98
Miami Heat-Atlanta Hawks: 116-93
Dallas Mavericks-Philadelphia 76ers: 113-95
Denver Nuggets-Memphis Grizzlies: 99-119
Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 114-124
Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 104-88
Oklahoma City Thunder-Chicago Bulls: 100-128
Golden State Warriors-Charlotte Hornets: 126-111
- 02 Şubat 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:06
- Rodallega umudu
Toplam 1
Yorum
Xxx Cardozo iş yapmadı diyen halt etmiştir 2 sezonda 30 un üzerinde gole katkısı vardı.
- İlk aday Roberto Carlos!
Toplam 2
Yorum
büyük başgan çok doğru bir hamle olur. hemen takımın başına geçerse sezon sonu gelmeden carlosu da gönderip ümit özatı takımın başına getirebiliriz
- Adebayor bombası
Toplam 4
Yorum
Ferman Ne yani kendi halimize mi aciyalim yoksa buna mi bize ne halinden bas bas paralari leyla ya sonra vay cektiklerine vay be ne güzel dunya
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