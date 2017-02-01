Wizards'tan evinde peş peşe 15. galibiyet
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks'i 117-101 yenen Washington Wizards, sahasında üst üste 15. galibiyetini aldı.
Sahasındaki galibiyet serisi 15 maça çıkan Wizards'ta Bradley Beal, 28 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Markieff Morris 24 sayı, 10 ribaunt, John Wall 15 sayı, 13 asist ve Marcin Gortat 15 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı.
Knicks'te Carmelo Anthony'nin 26 sayı, 5 ribaunt ve Brandon Jennings'in 21 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalma ve Willy Hernangomez'in 15 sayı, 14 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
- Raptors, Lowry'nin basketiyle kazandı
Toronto Raptors, uzatmaya giden New Orleans Pelicans karşılaşmasından, all-star oyun kurucusu Kyle Lowry'nin bitime 4.3 saniye kala attığı basketle 108-106 galip ayrıldı.
Ev sahibi Raptors'ta maçın kahramanı olan Lowry, 33 sayı ve 10 asistle "double double" yaptı. Jonas Valanciunas 20 sayı, 12 ribaunt ve DeMar DeRozan'ın yokluğunda sahaya ilk 5'te çıkan Norman Powell 18 sayıyla oynadı.
Pelicans cephesinde Jrue Holiday 30 sayı, Anthony Davis ise 18 sayı, 17 ribauntla mücadele etti.
- Spurs'ü Leonard sürükledi
Kawhi Leonard'ın forma giydiği San Antonio Spurs ile Russell Westbrook'un takımı Oklahoma City Thunder arasındaki mücadelede gülen taraf, 108-94'lük skorla ev sahibi Spurs oldu.
Leonard, 36 sayı ve 8 ribauntla Spurs'ün skor yükünü çekti. LaMarcus Aldridge de 25 sayı, 6 ribaunt, 3 blokla Leonard'a eşlik etti.
Thunder'da Russell Westbrook'un 27 sayı, 14 asist, 6 ribaunt, Steven Adams 16 sayı, 12 ribaunt ve Domantas Sabonis'in 13 sayı, 10 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.
NBA'e 12 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Washington Wizards-New York Knicks: 117-101
Toronto Raptors-New Orleans Pelicans: 108-106 (uzatmada)
Houston Rockets-Sacramento Kings: 105-83
San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder: 108-94
Portland Trail Blazers-Charlotte Hornets: 115-98
Los Angeles Lakers-Denver Nuggets: 120-116
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 10:23
- Fener'de hesap vakti
Toplam 7
Yorum
Djenkov F.B eldeki bu mevcut kadro ile 4-4-2 oynamalıdır.Elde zaten 10 numara yok bu işin başka çözümü yok!Atıf 10 numara değil forvet oynamalıdır.
- İlk 5’e girmemiz gerekiyor
Toplam 2
Yorum
OFLİİİ YAHU NEDEN İKİNCİ DEVRENİN ŞAMPİYONU OLACAĞIZ DİYEMİYORSUN BAŞKAAAN.
- Ekici’ye sürpriz talip
Toplam 9
Yorum
Erciee Bende verilmesin cezaya kalsın oynamasın hiç biryerde paslansın düşüncesindeyim ama mükafat gibi oynamadan garanti ücret alacak ne yazık ki
Wizards'tan evinde peş peşe 15. galibiyet haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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