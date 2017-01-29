 Golden State Warriors'tan bir ilk – Fotomaç – 29 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    29 Ocak 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Golden State Warriors'tan bir ilk

    Golden State Warriors'tan bir ilk

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers'ı 144-98 yenen Golden State Warriors, art arda 3 sezon ilk 50 maçından önce 40 galibiyete ulaşan ilk takım oldu.

    NBA'e 7 maçla devam edildi. 2015 şampiyonu ve 2016 finalisti Golden State Warriors, seyircisi önünde oynadığı Los Angeles Clippers mücadelesini 144-98 kazandı.

    Bu sezon 3. kez 140 sayı barajını geçen Warriors, son 10 karşılaşmasında 9. galibiyetini elde etti. Warriors böylece art arda 3 sezon ilk 50 maçından önce 40 galibiyete ulaşan ilk NBA takımı unvanını elde etti.

    Stephen Curry, 25'i 3. çeyrekte olmak üzere attığı 43 sayı ve ürettiği 9 ribaunt, 6 asistle Warriors'ı sürükledi. Kevin Durant ise 23 sayı ve 7 asistle oynadı.

    Clippers'ta Blake Griffin'in 20, J.J. Redick'in 13, Austin Rivers ve Raymond Felton'ın 10'ar sayısı mağlubiyeti önleyemedi.

    - Heat'ten üst üste 7. galibiyet

    Sezonu kötü başlayan Miami Heat, konuk ettiği Detroit Pistons'ı 116-103 yenerek galibiyet serisini 7 maça çıkardı.

    Heat'te Goran Dragic 23 sayı ve Dion Waiters 17 sayı, 7 asistle mücadele etti. Heat yedeklerinden Wayne Ellington 19, James Johnson ise 18 sayı kaydetti.

    Pistons'ta 24 sayı ve 7 ribaunt üreten Reggie Jackson ve 17 sayı, 20 ribauntla "double double" yapan Andre Drummond'ın eforu galibiyete yetmedi.

    NBA'e 8 maçla devam edilecek.

    - Sonuçlar

    Charlotte Hornets-Sacramento Kings: 106-109

    Miami Heat-Detroit Pistons: 116-103

    Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 108-112 (uzatmada)

    Golden State Warriors-Los Angeles Clippers: 144-98

    Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 129-109

    Phoenix Suns-Denver Nuggets: 112-123

    Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 95-102

    1. 29 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 11:17
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Golden State Warriors'tan bir ilk haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.