NBA All-Star kadroları tamamlandı
66. NBA All-Star karşılaşmasında yer alan basketbolcuların 12 kişilik kadroları açıklandı. Daha önce açıklanan ilk 5 kadrosunda yer alamayan Batı Konferansı takımlarından Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook 12 kişilik kadroya seçildi.
All-Star'da Doğu ve Batı karmalarında oynayacak ilk 5 ve yedekler şöyle:
Doğu Konferansı'nin ilk 5'i: Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers), LeBron James (Cleveland Cavaliers), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), DeMar DeRozan (Toronto Raptors), Jimmy Butler (Chicago Bulls),
Yedek oyuncular: Kemba Walker (Charlotte Hornets), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Paul Millsap (Atlanta Hawks), Isaiah Thomas (Boston Celtics), John Wall (Washington Wizards), Paul George (Indiana Pacers), Kyle Lowry (Toronto Raptors),
Batı Konferansı'nın ilk 5'i: Stephen Curry (Golden State Warriors), Kawhi Leonard (San Antonio Spurs), Kevin Durant (Golden State Warriors), James Harden (Houston Rockets), Anthony Davis (New Orleans Pelicans),
Yedek oyuncular: Klay Thompson (Golden State Warriors), Draymond Green (Golden State Warriors), Marc Gasol (Memphis Grizzlies), Gordon Hayward (Utah Jazz), DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers), Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder), DeMarcus Cousins (Sacramento Kings)
- 27 Ocak 2017, Cuma
- Güncelleme: 14:05
- Ekici'yi Beşiktaş'a verdim
Toplam 79
Yorum
kartal orhan haklısın büyükkuş uefa kupan var ş.lgi finallerin var 100 kere şampiyon olmuşsun (şaibeliler hariç) komiksiniz ve herkes güşüyor ha ha ha
- Ekici'yi Beşiktaş'a verdim
Toplam 79
Yorum
vedaku Ekici'yi suçluyorsan BJK ile yaptığın anlaşmayı açıklayacaksın. Biliyor ki Ekici'ye Olcay transferinde yaptırım uyguladığı ortaya çıkacak.
- Ekici'yi Beşiktaş'a verdim
Toplam 79
Yorum
kartalorhan başkanımızın dürüstlük adına söylediklerini alkışlıyorum.ancak biz beşiktaş taraftarı olarak ekiciyi istemiyoruz başkanım ver gitsin fenere
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