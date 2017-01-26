Ersan'dan Bucks potasına 17 sayı

NBA'e 10 maçla devam edildi. Doğu Konferansı 12'ncisi Philadelphia, BMO Harris Bradley Center'da konuk olduğu Milwaukee'yi 114-109 mağlup ederek 17. galibiyetine ulaştı.

Gerald Henderson'ın 20, Dario Saric'in 17 sayı attığı Philadelphia'da, Nerlens Noel 16 sayı, 13 ribauntla "double-double" yaptı. Konuk takımda milli basketbolcu Ersan İlyasova, 26 dakika süre aldığı maçı 17 sayı, 9 ribaunt, 2 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

Bu sezon 24. maçını kaybeden Bucks'ta Greg Monroe 28, Jabari Parker 20 sayıyla oynadı. Ev sahibi ekipte Giannis Antetokounmpo, 17 sayı, 12 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi.

- Westbrook'tan bir "triple-double" daha

Batı Konferansı 6'ncısı Oklahoma City Thunder, Smoothie King Center'da konuk olduğu New Orleans Pelicans'ı 114-105'lik skorla geçti.

Thunder'ın yıldız basketbolcusu Russell Westbrook, 27 sayı, 12 ribaunt, 10 asistlik performansıyla sezonun 23'üncü, kariyerinin 60'ıncı "triple-double"ını yaptı. Steven Adams'ın 20 sayı, 11 ribauntla "double-double"lık performans ortaya koyduğu konuk takımda, Victor Oladipo 15 sayı buldu.

Sezonun 28. mağlubiyetini yaşayan Pelicans'ta E'Twaun Moore 18, Solomon Hill, Jrue Holiday ve Tyreke Evans 14'er sayı buldu. Milli basketbolcu Ömer Aşık, 3 dakika görev yaptığı maçta istatistik üretemedi.

- Warriors, Hornets engelini aştı

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, Charlotte Hornets'ı 113-103'lük skorla geçerek 39. galibiyetini elde etti.

Time Warner Cable Arena'da oynanan maçta Kevin Durant 33, Stephen Curry 28 sayıyla Warriors'a galibiyeti getirdi. Konuk ekipte Klay Thompson 19, Draymond Green 13 sayı kaydetti.

Hornets'ta Kemba Walker'ın 26, Nicolas Batum'un 16, Michael Kidd-Gilchrist'in 15 sayısı sezonun 23. mağlubiyetini engelleyemedi.

- Cavaliers, son 8 maçta 6. kez kaybetti

Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena'da ağırladığı Sacramento Kings'e uzatmada 116-112 mağlup oldu.

Cavaliers'ta LeBron James'in 24 sayı, 13 ribaunt, 11 asistlik "triple-double"ı yenilgiyi önleyemedi. Son 8 maçta 6. olmak üzere 14. yenilgisini yaşayan son şampiyon Cavaliers'ta Kevin Love 21 sayı, 16 ribauntla "double-double" yaptı. Ev sahibi ekipte Kyrie Irving 20, Iman Shumpert 16 sayı attı.

Sezonun 18. maçını kazanan Kings'te DeMarcus Cousins, 28 sayı, 11 ribaunt, 9 asistle galibiyette başrol oynadı. Konuk takımda Darren Collison 23, Garrett Temple ve Malachi Richardson 12'şer sayılık katkı sağladı.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 112-116 (uzatmada)

Boston Celtics-Houston Rockets: 120-109

Brooklyn Nets-Miami Heat: 106-109

Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 114-119

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 109-114

Memphis Grizzlies-Toronto Raptors: 101-99

New Orleans Pelicans-Oklahoma City Thunder: 105-114

Charlotte Hornets-Golden State Warriors: 103-113

Dallas Mavericks-New York Knicks: 103-95

Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers: 105-98