 Lakers’a tarihi bozgun – Fotomaç – 24 Ocak 2017
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    24 Ocak 2017, Salı
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    Lakers’a tarihi bozgun

    Lakers’a tarihi bozgun

    Batı Konferansı sonuncusu , ’e deplasmanda 122-73 yenilerek tarihinin en ağır yenilgisine imza attı.

    'de - maçı utanç gecesine sahne oldu. Lakers, Dallas Mavericks'e 49 sayı farkla 122-73 yenilerek, tarihinin en farklı mağlubiyetini yaşadı. Batı Konferansı'nda 48 maçta 16 galibiyet, 32 yenilgiyle son sırada yer alan mor-sarılılar, geçen sezon da 48 sayı farkla Utah Jazz'a kaybetmişti.



    KOBE BRYANT'IN YIL DÖNÜMÜNDE
    Bu hezimetin Lakers'ın efsane ismi Kobe Bryant'ın 81 sayı attığı günün 11. yıl dönümüne denk gelmesi dikkat çekti. Lakers koçu Luke Walton ise, "Bu durum utanç verici. Sahadaki biz değildik, olduğumuz takım bu değil. Sinir bozucu bir akşam oldu" diye konuştu.

    ESKİ KARTAL'DAN 13 SAYI
    Dallas'ta en skorer isim 19 sayıyla Anderson olurken, Curry de 14 sayı attı. Beşiktaşlı eski yıldız Deron Williams da 13 sayı kaydetti.
    1. 24 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 22:53
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