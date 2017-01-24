Lakers’a tarihi bozgun
Batı Konferansı sonuncusu Los Angeles Lakers, Dallas Mavericks’e deplasmanda 122-73 yenilerek tarihinin en ağır yenilgisine imza attı.
NBA'de Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers maçı utanç gecesine sahne oldu. Lakers, Dallas Mavericks'e 49 sayı farkla 122-73 yenilerek, tarihinin en farklı mağlubiyetini yaşadı. Batı Konferansı'nda 48 maçta 16 galibiyet, 32 yenilgiyle son sırada yer alan mor-sarılılar, geçen sezon da 48 sayı farkla Utah Jazz'a kaybetmişti.
KOBE BRYANT'IN YIL DÖNÜMÜNDE
Bu hezimetin Lakers'ın efsane ismi Kobe Bryant'ın 81 sayı attığı günün 11. yıl dönümüne denk gelmesi dikkat çekti. Lakers koçu Luke Walton ise, "Bu durum utanç verici. Sahadaki biz değildik, olduğumuz takım bu değil. Sinir bozucu bir akşam oldu" diye konuştu.
ESKİ KARTAL'DAN 13 SAYI
Dallas'ta en skorer isim 19 sayıyla Anderson olurken, Curry de 14 sayı attı. Beşiktaşlı eski yıldız Deron Williams da 13 sayı kaydetti.
KOBE BRYANT'IN YIL DÖNÜMÜNDE
Bu hezimetin Lakers'ın efsane ismi Kobe Bryant'ın 81 sayı attığı günün 11. yıl dönümüne denk gelmesi dikkat çekti. Lakers koçu Luke Walton ise, "Bu durum utanç verici. Sahadaki biz değildik, olduğumuz takım bu değil. Sinir bozucu bir akşam oldu" diye konuştu.
ESKİ KARTAL'DAN 13 SAYI
Dallas'ta en skorer isim 19 sayıyla Anderson olurken, Curry de 14 sayı attı. Beşiktaşlı eski yıldız Deron Williams da 13 sayı kaydetti.
- 24 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 22:53
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