Lakers tarihi yenilgiyi önleyemedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, deplasmanda Dallas Mavericks'e 122-73 yenilerek, tarihinin en farklı yenilgisini yaşadı.
Batı Konferansı'nda son sırada yer alan Lakers'a tarihi yenilgiyi yaşatan Mavericks'te Justin Anderson 19, Seth Curry 14, Wesley Matthews, Deron Williams ve Dirk Nowitzki 13'er sayıyla oynadılar. Lakers'ta çift hanelere ulaşan iki isimden Lou Williams'ın 15 ve Jordan Clarkson'un 10 sayısı tarihi yenilgiyi önleyemedi. Lakers geçen sezon da 48 sayı farkla Utah Jazz'a mağlup olmuştu.
- Curry üç sayı isabetinde NBA 13'üncüsü
Batı Konferansı lideri Golden State Warriors'ın deplasmanda Orlando Magic'i 118-98 yendiği maçta Stephen Curry, attığı yedi üç sayılık basketle kariyerinin bin 763. isabetine ulaştı.
Karşılaşmada 27 sayı üreten Curry, Peja Stojakovic'i geçerek NBA tarihinin en fazla üç sayı isabeti bulan 13. oyuncusu oldu. Klay Thompson'ın 27, Kevin Durant'in 15 sayı ve 10 ribauntla oynadığı maçta, ev sahibi ekipte Elfrid Payton'ın 23 sayı, 10 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Orlando Magic-Golden State Warriors: 98-118
Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers: 122-73
Toronto Raptors-Phoenix Suns: 103-115
Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 111-108
- 23 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 11:03
- Fabri kaleye duvar ördü
Toplam 1
Yorum
maşallah maşallah deyin göze gelecek adam...
- Ba’dan idmanlı mesaj
Toplam 1
Yorum
Temple Dembaba'yı alın! Bu adam paranın hakkını her türlü verir oynamasa bile yedek klübesinde otursun!
- Niye vurmadın?
Toplam 2
Yorum
tolga riekerinke hoca diyenin futbol bilgisinden ciddi şüpe ederim çakır tamam yaktı gsyi ya riekerink yaptıgı degişiklikler falan içler acısı ya
Lakers tarihi yenilgiyi önleyemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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