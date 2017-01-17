Warriors'tan Cavaliers'a 35 sayı fark

NBA'e 9 maçla devam edildi. Konferans liderlerinin karşılaştığı maçta Warriors, Oracle Arena'da ağırladığı Cavaliers'ı 35 sayı farkla 126-91 mağlup ederek üst üste 4. olmak üzere 35. galibiyetini aldı.

Warriors'ta Klay Thompson 26, Kevin Durant 21 sayıyla oynadı. Draymond Green'in 11 sayı,13 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptığı ev sahibi takımda, Stephen Curry ise 20 sayı, 11 asistle "double-double"lık performans ortaya koydu.

Son 4 maçta 3. olmak üzere bu sezon 11. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta LeBron James 20, Kyrie Irving 17, Iman Shumpert 15, Kyle Korver ve Richard Jefferson 11'er sayı üretti.

- Ersan'dan Bucks'a 12 sayı

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, BMO Harris Bradley Center'da konuk olduğu Milwaukee Bucks'ı 113-104 mağlup etti.

Sekiz oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Philadelphia'da Joel Embiid, 22 sayı, 12 ribauntla "double-double"lık performans sergiledi. Sezonun 13. maçını kazanan konuk takımda Dario Saric 17, Robert Covington ve Gerald Henderson 11'er, Sergio Rodriguez, Jahlil Okafor ve Chasson Randle 10'ar sayı buldu. Ersan İlyasova ise 27 dakika süre aldığı maçı 12 sayı, 4 ribaunt, 3 asistle tamamladı.

Bu sezon 20. mağlubiyetini yaşayan Bucks'ta Jabari Parker ve Giannis Antetokounmpo 23'er, Greg Monroe 14 sayı kaydetti.

- Wizards, Trail Blazers'ı devirdi

Doğu Konferansı 5'incisi Washington Wizards, Verizon Center'da ağırladığı Portland Trail Blazers'ı 120-101'lik skorla geçti.

Sezonun 21. maçını kazanan Wizards'ta Bradley Beal 25, John Wall 24 sayıyla galibiyette etken rol oynadı. Ev sahibi takımda Markieff Morris 17 sayı, 13 ribaunt ve Tomas Satoransky 10 sayı, 10 ribauntla "double-double" yaptı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard'ın 22, Evan Turner'ın 14, CJ McCollum ve Al-Farouq Aminu'nun 12'şer sayısı sezonun 25. mağlubiyetini önleyemedi.

NBA'e 5 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

New York Knicks-Atlanta Hawks: 107-108

Washington Wizards-Portland Trail Blazers: 120-101

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 104-113

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 98-95

Denver Nuggets-Orlando Magic: 125-112

Boston Celtics-Charlotte Hornets: 108-98

Golden State Warriors-Cleveland Cavaliers: 126-91

Phoenix Suns-Utah Jazz: 101-106

Los Angeles Clippers-Oklahoma City Thunder: 120-98