Wizards evinde seriye bağladı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'ı 109-93 yenen Washington Wizards, evinde üst üste 11. galibiyetini aldı.
Sahasında peş peşe 11. maçını kazanan Wizards'ta John Wall 25 sayı, 7 ribaunt, 7 asist, Bradley Beal 20 sayı, Markieff Morris 14 sayı, 9 ribaunt ve Marcin Gortat 12 sayı, 10 ribauntla oynadı.
76ers'ta Jahlil Okafor 26 sayı, 9 ribaunt ve milli basketbolcu Ersan İlyasova 18 sayı, 7 ribaunt üretti.
- Spurs, Meksika'da Suns'a kaybetti
Zirve mücadelesi veren San Antonio Spurs ile ligin alt sıralarındaki Phoenix Suns, NBA Global Games kapsamında Meksika'da karşılaştı. Suns, Devin Booker'ın 39 sayıyla kariyer rekorunu egale ettiği maçtan 108-105 galip ayrıldı.
Sezonun 13. galibiyetini alan Suns'ta Eric Bledsoe 17 sayı, 10 asist, 6 ribaunt, T.J. Warren ise 12 sayılık katkıda bulundu.
38 sayıyla kariyer rekorunu kıran Spurs'un all-star oyuncusu Kawhi Leonard, art arda 3. kez 30 sayı barajını aştı. Emanuel Ginobili 16, Tony Parker 14 ve Lamarcus Aldridge 13 sayı kaydetti.
- Los Angeles derbisi, Clippers'ın
Los Angeles kenti takımları Clippers ile Lakers arasındaki mücadelede gülen taraf, 113-97'lik skorla ev sahibi Clippers oldu.
Galibiyet serisini 6 maça çıkaran Clippers'ta DeAndre Jordan 24 sayı, 21 ribaunt, Chris Paul ise 20 sayı, 13 asist, 5 ribauntla "double double"a imza attı.
Art arda 3. yenilgisini alan Lakers'ta kenardan oyuna giren Jordan Clarkson 21 sayı ve Brandon Ingram'in 14 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle mücadele etti.
NBA'e 7 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 113-97
Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 107-99
Phoenix Suns-San Antonio Spurs: 108-105
Washington Wizards-Philadelphia 76ers: 109-93
Utah Jazz-Orlando Magic: 114-107
- 15 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:05
- "Mete Kalkavan'ı tebrik ediyorum"
Toplam 21
Yorum
koca cimbomlu kirilma noktasi diyor ulan gol ondan once geldi atakmi yapabildin 2. yari . ilk yari atsaydin golleri simdi boylemi konusacaktin cok merak d
- "Korkuyorsunuz"
Toplam 28
Yorum
Korkusuz Galatasaray bir macinida hakem sayesinde kazanmasa olmaz, stadlarin Niye dolmadigi Belli, insanlarin hakemlerle guveni yok
- ''F.Bahçe'yi istiyorum''
Toplam 37
Yorum
/* trabzon bedavaya gönderrecekmiş..bu fenein işine gelir.
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