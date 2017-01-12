Ersan'dan Knicks potasına 16 sayı

NBA'e 6 maçla devam edildi. Philadelphia, sahasında New York Knicks'i T.J. McConnell'ın son saniye basketiyle 98-97 mağlup ederek 11'inci galibiyetini elde etti.

Philadelphia'da Kamerunlu oyuncu Joel Embiid, 21 sayı, 14 ribauntluk performans sergileyerek galibiyette önemli rol oynadı. Milli basketbolcu Ersan İlyasova ise 29 dakika süre aldığı mücadeleyi 16 sayı, 5 asist ve 4 ribauntla tamamladı.

Son 10 maçta 9'uncu mağlubiyetini yaşayan New York Knicks'te yıldız oyuncu Carmelo Anthony'nin 28 sayısı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Konuk ekipte Derrick Rose 25, Kyle O'Quinn de 10 sayı kaydederek çift hanelere ulaşan diğer oyuncular oldu.

- Westbrook'tan 18'inci "triple-double"

Memphis Grizzlies'ı konuk eden Oklahoma City Thunder, all-star oyuncusu Russell Westbrook'un "triple-double" yaptığı karşılaşmada rakibini 103-95 yendi.

Üst üste 3'üncü galibiyetini alan Thunder'da Westbrook, 24 sayı, 13 ribaunt ve 12 asistlik performansıyla sezonun 18'inci "triple-double"ına imza attı. Ev sahibi ekipte Victor Oladipo 16, Steven Adams ise 12 sayı üretti.

Bu sezon sahadan 17. kez mağlup ayrılan Grizzlies'ta Mike Conley 22, Chandler Parsons ile Zach Randolph'un 14'er sayısı yenilgiyi önleyemedi.

- Rockets 9 maç sonra mağlup oldu

Minnesota Timberwolves, konuk ettiği Houston Rockets'ı 119-105 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Bu sezon 13. maçını kazanan Timberwolves'ta Andrew Wiggins, kaydettiği 28 sayıyla takımının en skorer oyuncusu oldu. Ev sahibi ekipte, Karl-Anthony Towns da 23 sayı, 18 ribaunt ve 5 asistlik performansa imza atarak galibiyette önemli rol oynadı.

Ligde 9 maçlık galibiyet serisi son bulan Houston Rockets'ta James Harden'ın 33 sayı, 12 asist ve 6 ribauntluk performansı galibiyet için yeterli olmadı. Konuk takımda Ryan Anderson 18, Trevor Ariza ise 16 sayı kaydetti.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Philadelphia 76ers-New York Knicks: 98-97

Oklahoma City Thunder-Memphis Grizzlies: 103-95

Minnesota Timberwolves-Houston Rockets: 119-105

Boston Celtics-Washington Wizards: 117-108

Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 105-96

Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers: 102-86