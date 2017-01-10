Anthony Davis'ten 3 çeyrekte 40 sayı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks'i 110-96 yenen New Orleans Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis, 40 sayı ve 18 ribauntla "double double" yaptı.
Derrick Rose'un ailevi sebepler yüzünden sahaya çıkmadığı Knicks'te Brandon Jennings 20 sayı, 5 ribaunt ve Carmelo Anthony 18 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.
- Timberwolves'u, Towns ve Rubio sürükledi
Batı Konferansı'nın son sıralarındaki takımlar Minnesota Timberwolves ile Dallas Mavericks arasındaki mücadelede gülen taraf, 101-92'lik skorla Timberwolves oldu.
Timberwolves'u galibiyete, 34 sayı, 11 ribaunt, 3 blokla oynayan Karl-Anthony Towns ve 13 sayı, 15 asist, 5 ribaunt, 5 top çalma üreten Ricky Rubio taşıdı.
Peş peşe 3. yenilgisini alan Mavericks'te Harrison Barnes 30, Dirk Nowitzki 26 sayı kaydetti.
- Westbrook, "triple double"ı bir ribauntla kaçırdı
Chicago Bulls'u deplasmanda 109-94 mağlup eden Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook, 21 sayı, 14 asist, 9 ribauntla "triple double"ı bir ribauntla kaçırdı. Steven Adams da 22 sayı, 5 ribauntla Westbrook'a eşlik etti.
Son günlerin formda ismi Jimmy Butler'ın 1 sayıda kaldığı Bulls'ta Dwyane Wade 22 sayı, 6 asist ve yedek oyuncu Cristiano Felicio 11 sayı, 1 ribauntla oynadı.
NBA'e 10 maçla devam edilecek.
- 10 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 11:13
- Podolski’yi ikna ederiz
Toplam 7
Yorum
cem poldi nin zamanıdır. seneye yatar. paasını alır. satın hemen . bence snjder i de satın artık o da bitti.hele selcuk o nedır kardeım ya. selçuk ölmuş ya. adam bitmiş. çocuk getirsen ondan daha faydaki olur. son yediğimiz 2 -3 golde selçuk kaptırdığı toplar.adam evlendi emekliliğe ayrıldı sanki . takımın yenilenmesi lazım. .
- Baba Lens devrede
Toplam 3
Yorum
sezgin senin de bir yerlerin kalkmasın lens sen den iyi ne futbolcular aldık sattık biz
- Rodallega tamam
Toplam 7
Yorum
ts akhisarda bu adam ne alıyordu da 2 milyon verildi
Anthony Davis'ten 3 çeyrekte 40 sayı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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