 Anthony Davis'ten 3 çeyrekte 40 sayı – Fotomaç – 10 Ocak 2017
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    10 Ocak 2017, Salı
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    Anthony Davis'ten 3 çeyrekte 40 sayı

    Anthony Davis'ten 3 çeyrekte 40 sayı

    Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) New York Knicks'i 110-96 yenen New Orleans Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis, 40 sayı ve 18 ribauntla "double double" yaptı.

    NBA'e 3 maçla devam edildi. New Orleans Pelicans, New York Knicks deplasmanından 110-96 galip ayrıldı. Pelicans'ın all-star forveti Anthony Davis, sakatlanarak 3. çeyrekte terk etmek zorunda kaldığı mücadelede 40 sayı, 18 ribaunt ve 3 blok üretti. 23 yaşındaki basketbolcu, bu sezon 9. kez 35 sayı ve 15 ribaunt barajlarını geçti.

    Derrick Rose'un ailevi sebepler yüzünden sahaya çıkmadığı Knicks'te Brandon Jennings 20 sayı, 5 ribaunt ve Carmelo Anthony 18 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

    - Timberwolves'u, Towns ve Rubio sürükledi

    Batı Konferansı'nın son sıralarındaki takımlar Minnesota Timberwolves ile Dallas Mavericks arasındaki mücadelede gülen taraf, 101-92'lik skorla Timberwolves oldu.

    Timberwolves'u galibiyete, 34 sayı, 11 ribaunt, 3 blokla oynayan Karl-Anthony Towns ve 13 sayı, 15 asist, 5 ribaunt, 5 top çalma üreten Ricky Rubio taşıdı.

    Peş peşe 3. yenilgisini alan Mavericks'te Harrison Barnes 30, Dirk Nowitzki 26 sayı kaydetti.

    - Westbrook, "triple double"ı bir ribauntla kaçırdı

    Chicago Bulls'u deplasmanda 109-94 mağlup eden Oklahoma City Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook, 21 sayı, 14 asist, 9 ribauntla "triple double"ı bir ribauntla kaçırdı. Steven Adams da 22 sayı, 5 ribauntla Westbrook'a eşlik etti.

    Son günlerin formda ismi Jimmy Butler'ın 1 sayıda kaldığı Bulls'ta Dwyane Wade 22 sayı, 6 asist ve yedek oyuncu Cristiano Felicio 11 sayı, 1 ribauntla oynadı.

    NBA'e 10 maçla devam edilecek.

    1. 10 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 11:13
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