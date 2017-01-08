Bulls, Butler'la kazanıyor
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors'ı uzatma sonunda 123-118 yenen Chicago Bulls'un all-star oyuncusu Jimmy Butler, son 6 maçta 3. kez 40 sayı barajını geçti.
Peş peşe 3. galibiyetini alan Bulls'un all-star oyun kurucusu Jimmy Butler, 42 sayı, 10 ribaunt, 5 asist ve 3 top çalmayla "double-double" yaptı. Son 6 maçta 3'üncü kez 40 sayı barajını geçen Butler, kariyerinin 7'nci 40 sayı ve üzeri performansına imza attı.
Ev sahibi ekipte Dwyane Wade 20 sayı, 7 asist ve Doug McDermott 17 sayı, 10 ribauntla galibiyette önemli rol oynadı.
Raptors'ta DeMar DeRozan'ın 36 sayı, 8 ribaunt ve Kyle Lowry'nin 27 sayı, 12 asist, 9 ribaunt, 3 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.
- Westbrook'tan 17'nci "triple-double"
Oklahoma City Thunder ile Denver Nuggets arasındaki karşılaşmayı, 121-106 ev sahibi Thunder kazandı.
Maçı 32 sayı, 17 ribaunt, 11 asistle tamamlayan Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook, bu sezonki 17'nci, kariyerinin 54'üncü "triple-double"ını yaptı.
Westbrook ayrıca, 1988-1989'da bunu başaran Michael Jordan'dan bu yana bir sezonda 30 sayılık 10 "triple-double"a imza atan ilk oyuncu oldu.
Nuggets cephesinde Wilson Chandler 24 sayı, 7 ribaunt, Will Barton 21 sayı, 7 ribaunt ve Jusuf Nurkic 11 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.
NBA'e 9 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Indiana Pacers-New York Knicks: 123-109
Boston Celtics-New Orleans Pelicans: 117-108
Chicago Bulls-Toronto Raptors: 123-118 (uzatmada)
Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 92-94
Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 121-106
Dallas Mavericks-Atlanta Hawks: 82-97
San Antonio Spurs-Charlotte Hornets: 102-85
- 08 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 12:14
- Riekerink ile yollar ayrılıyor
Toplam 32
Yorum
Ali bugün ayrılmadıktan sonra sezon sonu gitmesinin ne anlamı var şampiyonlugu istemedikleri belli oldu şampiyon ya beşiktas ya basakşehirdir yazık amatörlerle lige devam ediyorlar
- Öztürk: Eto’o’yu satmıyoruz
Toplam 7
Yorum
constantineBjk bizim başkanın şunu anlaması gerek,bu ülkede iyi niyeti öperler,ne işiniz var antalyada ki açılışta,tamam siz herzaman ki gibi adamlığınızı gösterdiniz,Süleyman abiden biz böle gördük,eto yuda neden satmadıklarını cümle alem biliyo
- ''Mitrovic’ten umutluyuz''
Toplam 2
Yorum
SİNAN Şenol benim istediklerim değil der Biliç tavsiye etmiş tl ile döviz satın alıp Milli sefere katkı sağlanmış bu paralara umut var diyorlar
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