''Sporda yüzümüz gülsün''
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Ersan İlyasova'ya, 2017 All-Star maçında oynayabilmesi için destek veren ABD'deki Türkler, sosyal medya üzerinden kampanya başlattı.
Bu sezon başarılı performansıyla dikkati çeken Ersan'ın, dünyanın en prestijli organizasyonlarından NBA All-Star'a seçilmesi için "Ülkemize moral olsun, sporda yüzümüz gülsün" sloganıyla başlatılan oy verme kampanyasına destek büyüyor.
Milli basketbolcu için Twitter ve Facebook'taki sosyal medya hesapları üzerinden Ersan Ilyasova #NBAVote etiketiyle yapılan her paylaşım, kritik oylamada Ersan'ın hanesine bir oy olarak geçiyor.
Basketbol severler, bu yıl 66'ncısı düzenlenecek NBA All-Star maçı için sosyal medyanın yanı sıra https://vote.nba.com internet sitesi üzerinden de oy kullanabiliyor.
Ligdeki 9. yılını yaşayan 29 yaşındaki forvetin, bu sezon 14 sayı ve 6,4 ribaunt ortalamaları bulunuyor.
ABD'nin New Orleans kentinin 19 Şubat tarihinde ev sahipliği yapacağı gösteri karşılaşması için oylama, 15 Ocak'a kadar devam edecek.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 23:54
- "Alnım açık"
Toplam 3
Yorum
vzzt adama degil yonetime kufur et, yonetim o parayi verdi
- Bedimo teklifi
Toplam 8
Yorum
keita ne alaka bedimo-chedjou stoper-sol bek ve 32 yaşında
- Ekici tamam
Toplam 77
Yorum
Ukraynadan Bence Ekici ileri de çok sıkıntı çıkarır advocat ileride onu 18 dahi almaz çünkü onun sistemine enfazla 2 yada 3 maç ayak uydurur bence yerli yerine ya yabancı yada eldekilerle idare etmeliyiz kluplere menejerlerini gonderip beni alın diye yalvaran ahlaksız sporcularla bu gemi yalnızca su alıp batar yüzmez birde yabancılara bakın çok nadirdir böylesi örnekler ama bizde çok bırakın kime giderse gitsin ama FB mizde olmasın tlyle bi krs etmez YAZIK ÇOK YAZIK
''Sporda yüzümüz gülsün'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.