Ersan'ın "double-double"ı yetmedi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers forması giyen Ersan İlyasova, takımının Utah Jazz'a 100-83 yenildiği maçta 16 sayı,12 ribauntla "double-double" yaptı.
Ev sahibi Jazz'ı galibiyete, 21 sayı, 8 ribaunt, 6 asistle oynayan George Hill, 20'şer sayı atan Gordon Hayward ve Rodney Hood taşıdı.
Milli basketbolcu Ersan İlyasova, ürettiği 16 sayı ve 12 ribauntla iki istatistikte de 76ers'ın lideri oldu. Kenardan oyuna giren Nerlens Noel ve Dario Saric ise 14'er sayı kaydetti.
- Cavaliers, Celtics'i "Büyük 3'lü"süyle yendi
Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Cleveland Cavaliers ile Boston Celtics arasındaki maçtan, 124-118 ev sahibi Cavaliers galip ayrıldı.
Cavaliers'ın all-star oyuncuları LeBron James, Kyrie Irving ve Kevin Love, galibiyetin mimarları oldu. Irving 32 sayı, 12 asist, 5 ribaunt, 3 top çalma, Love 30 sayı, 15 ribaunt, James de 23 sayı, 11 asist, 8 ribaunt, 3 blokla "double-double"a imza attı.
Celtics'te Isaiah Thomas'ın 31 sayı, 9 asist ve Avery Bradley'nin 23 sayı, 4 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.
- Westbrook atıldı, Thunder kaybetti
Batı Konferansı'nın play-off yarışındaki ekipleri Memphis Grizzlies ile Oklahoma City Thunder arasındaki karşılaşmayı, 114-80 ev sahibi Grizzlies kazandı.
Thunder'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook, hakemlerle yaşadığı tartışma yüzünden 3. çeyreğin ortasında oyundan atıldığı maçı 21 sayı, 5 ribaunt ve 6 top kaybıyla bitirdi.
Grizzlies'te Marc Gasol 25 sayı, 8 ribaunt, 5 blok, Zach Randolph 21 sayı, 8 ribaunt ve Troy Daniels 22 sayıyla oynadı.
NBA'e 10 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Charlotte Hornets-Miami Heat: 91-82
Cleveland Cavaliers-Boston Celtics: 124-118
Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 114-80
Phoenix Suns-Toronto Raptors: 99-91
Utah Jazz-Philadelphia 76ers: 100-83
Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 89-101
- 30 Aralık 2016, Cuma
- Güncelleme: 11:24
- Ekici’de sıcak saatler
Toplam 11
Yorum
celal iyi günler evet zorla takımda adam tutulmaz ama konratın son gününe kadar adam gibi davran sonra nereye istersen git aldığınız paraya birde kendinizebakın kendine faydası olmayanın kimseye faydası olmaz mehmet kardeş
- Riekerink gitsin!
Toplam 17
Yorum
SALİH GÖNDERİN RİKOYU GETİRİN HİKMET KARAMANI HASANŞAŞ ÜMİT DAVALA YRDIMCI OLSUN TAKIMI ZEVKLE İZLEYELİM
- Riekerink gitsin!
Toplam 17
Yorum
SAÇMALIK rİeKErink ne yapsın yaw.bu kadroyla.adam elinden gelenin fazlasını yapıyor.elindeki malzeme bu.oyuna mudahele etmiyor diorsunuz.alın yedekler sahada oldugu zaman sonuç ortada oyundan kimi çıkarıp kimi alsın.hamit josue hangisi selçugun sneider in brumanın yerine girip oyunu degişterebilir.adamın elindeki bu bu adam elinde sadece 11 as oyuncusu gerisi paf olsa yine aynı sonucu verirdi.bu kadroyla başka bir teknik adam olsa trabzon gibi olurduk.bu adamdan daha iyisi world class bir teknik adam olsa bu kadroyla çalışmaz istifa ederdi mancini örneği var elimizde zaten.oyuzden rikerink in oynattığı futbol gs için çok iyi istatistikler ve puan tablosu ortada.
Ersan'ın "double-double"ı yetmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.