 Efsane isim basketbolu bıraktı – Fotomaç – 11 Temmuz 2016 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Ekim 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    Efsane isim basketbolu bıraktı

    Efsane isim basketbolu bıraktı

    ’in efsane oyuncularından Tim Duncan, basketbolu bıraktığını açıkladı.

    'de tam 19 yıl San Antonio Spurs forması giyen Duncan, emeklilik kararı aldı. 40 yaşındaki efsane, 15 kez All-Star'a, 3 kez NBA Finalleri MVP'si, 2 kez de normal sezon MVP'si ve bir kez de NBA All Star MVP'si seçilmişti. 5 kez de şampiyonluk yüzüğü takan Tim Duncan, 19 yılda 19 sayı ve 10.8 ribaund ortalamasıyla oynadı.

    Tim Duncan için bir veda mesajı yayımlayan San Antonio Spurs, kendisine kulübe yaptığı katkılardan ötürü teşekkür etti.

    1. 11 Temmuz 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 13:16
    Etiketler:
    NBA
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Efsane isim basketbolu bıraktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.