Efsane isim basketbolu bıraktı
NBA’in efsane oyuncularından Tim Duncan, basketbolu bıraktığını açıkladı.
NBA'de tam 19 yıl San Antonio Spurs forması giyen Duncan, emeklilik kararı aldı. 40 yaşındaki efsane, 15 kez All-Star'a, 3 kez NBA Finalleri MVP'si, 2 kez de normal sezon MVP'si ve bir kez de NBA All Star MVP'si seçilmişti. 5 kez de şampiyonluk yüzüğü takan Tim Duncan, 19 yılda 19 sayı ve 10.8 ribaund ortalamasıyla oynadı.
Tim Duncan için bir veda mesajı yayımlayan San Antonio Spurs, kendisine kulübe yaptığı katkılardan ötürü teşekkür etti.
After 19 seasons, Tim Duncan announces retirement » https://t.co/kQimgv8oIB#ThankYouTD pic.twitter.com/aLua8MRZtS— San Antonio Spurs (@spurs) 11 Temmuz 2016
- 11 Temmuz 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 13:16
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Tarık Ongun 'Koyu bir Fenerbahçeli'ymiş
Toplam 12
Yorum
06 ankn penaltıyı niye veremedikleri belli oldu
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Tarık Ongun 'Koyu bir Fenerbahçeli'ymiş
Toplam 12
Yorum
CIMBOMBOM HEPSI SUCLU DEGIL TABII. AMA HEPSINI TOPLAYINCA ORTAYA KARMA BU CIKIYOR
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Tarık Ongun 'Koyu bir Fenerbahçeli'ymiş
Toplam 12
Yorum
Duayen FB ilk 5 te ya :))))
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