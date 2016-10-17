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    17 Ekim 2016, Pazartesi
    EURO2016 TRANSFER ODASI
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    C. Ronaldo'yla fena dalga geçtiler
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    C. Ronaldo'yla fena dalga geçtiler

    Real Madrid'in Portekiz'li yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo en son yaptığı instagram paylaşımı sonrası sosyal medyada hedef haline geldi.

    Ronaldo'yu duruşu ve pozu nedeniyle 'görgüsüz' olarak nitelendiren bazı sosyal medya kullanıcıları Photoshop ile yıldız futbolcuyu şekilden şekle soktu.

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