C. Ronaldo'yla fena dalga geçtiler
Real Madrid'in Portekiz'li yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo en son yaptığı instagram paylaşımı sonrası sosyal medyada hedef haline geldi.
Ronaldo'yu duruşu ve pozu nedeniyle 'görgüsüz' olarak nitelendiren bazı sosyal medya kullanıcıları Photoshop ile yıldız futbolcuyu şekilden şekle soktu.
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