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    27 Kasım 2016, Pazar
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    Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri listesi güncellendi
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    Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri listesi güncellendi

    Hollandalı spor istatistik şirketi Football World Rankings B.V. Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri listesini güncelledi.

    Peki, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın yükselişe geçtiği, Şenol Güneş'in ise düşüş yaşadığı listede kim ilk sırada? 4 büyüklerin çalıştırıcıları listede kendilerine kaçıncı sırada yer buldu?

    İşte Dünyanın En İyi Teknik Direktörleri güncel sıralaması...

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