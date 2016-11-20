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    20 Kasım 2016, Pazar
    EURO2016 TRANSFER ODASI
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    G.Saray taraftarı Kadıköy'de
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    G.Saray taraftarı Kadıköy'de

    Galatasaray taraftarı yıllar sonra Kadıköy'de olmanın heyecanını yaşadı. Maç öncesi Türk Telekom Arena önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, Başkan Dursun Özbek'in de katıldığı kortejle Kadıköy'e ulaştı. Maçtan önce G.Saraylı futbolcular ısınmaya çıktığında Semih Kaya'nın tribünlere yaptığı 4 işareti tribünlerin hareketlenmesine neden oldu!

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