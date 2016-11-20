G.Saray taraftarı Kadıköy'de

Galatasaray taraftarı yıllar sonra Kadıköy'de olmanın heyecanını yaşadı. Maç öncesi Türk Telekom Arena önünde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, Başkan Dursun Özbek'in de katıldığı kortejle Kadıköy'e ulaştı. Maçtan önce G.Saraylı futbolcular ısınmaya çıktığında Semih Kaya'nın tribünlere yaptığı 4 işareti tribünlerin hareketlenmesine neden oldu!