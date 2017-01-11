Garry Rodrigues ilk antrenmanına çıktı
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Sarı Kırmızılı ekibin yeni transferi antrenmanda bütün dikkatleri üzerine çekerken, topla son derece etkin bir görüntü çizdi. Teknik direktör Riekerink'in Atiker Konya maçında cezalı olan Bruma yerine fırsat vermeyi düşündüğü Rodrigues taktik antrenmanda as takım kadrosunda yer alacak. Rodrigues Sarı Kırmızılı ekipte 16 numaralı formayı giyecek.
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