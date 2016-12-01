Ocak ayında bedava yıldızlar!

Bosman kuralına göre futbolcular, sözleşmelerinin bitimlerine 6 ay kala, başka bir takımla görüşebiliyorlar. Futbolcu isterse dilediği kulüp ile ön sözleşme yapıp, sezon sonu bonservis ücreti olmaksızın o takıma transfer olabiliyor.

İşte ocak ayında bedava sözleşme yapmaya hak kazanacak o futbolcular...