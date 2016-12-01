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    01 Aralık 2016, Perşembe
    EURO2016 TRANSFER ODASI
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    Ocak ayında bedava yıldızlar!
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    Ocak ayında bedava yıldızlar!

    Bosman kuralına göre futbolcular, sözleşmelerinin bitimlerine 6 ay kala, başka bir takımla görüşebiliyorlar. Futbolcu isterse dilediği kulüp ile ön sözleşme yapıp, sezon sonu bonservis ücreti olmaksızın o takıma transfer olabiliyor.

    İşte ocak ayında bedava sözleşme yapmaya hak kazanacak o futbolcular...

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