Ocak ayında bedava yıldızlar!
Bosman kuralına göre futbolcular, sözleşmelerinin bitimlerine 6 ay kala, başka bir takımla görüşebiliyorlar. Futbolcu isterse dilediği kulüp ile ön sözleşme yapıp, sezon sonu bonservis ücreti olmaksızın o takıma transfer olabiliyor.
İşte ocak ayında bedava sözleşme yapmaya hak kazanacak o futbolcular...
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