Gaziantep Arena'da sona gelindi

Gaziantepspor'un yeni stadı Gaziantep Arena, futbolseverlere kapılarını açmak için gün sayıyor.

Yaklaşık 3 yıl önce yapımına başlanan Gaziantep Arena, aksilik çıkmaması durumunda Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Kayserispor karşılaşması ile taraftarlara kapılarını açacak. 17 Ekim'de TOKİ tarafından yapılacak geçici kabul denetiminde çıkacak sonuca göre Gaziantep Arena'nın Kayserispor karşılaşmasına yetişip yetişmeyeceğine karar verilecek.