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HEPSİ
    08 Aralık 2016, Perşembe
    EURO2016 TRANSFER ODASI
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    Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz
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    Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz

    UEFA Avrupa Ligi'nde ilk defa ocak ayını üç takımla görüyoruz, hem de seri başı olarak... Fenerbahçe'nin dün Feyenoord'u deplasmanda 1-0 yenerek A Grubu'nu zirvede tamamlamasıyla Son 32 Turu'na üç takımla gidiyoruz. Sarı-lacivertlilerle birlikte, L Grubu'nu lider bitiren Osmanlıspor ve Şampiyonlar Ligi'ne hakem skandalıyla veda eden Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu.

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