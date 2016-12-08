Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk defa ocak ayını üç takımla görüyoruz, hem de seri başı olarak... Fenerbahçe'nin dün Feyenoord'u deplasmanda 1-0 yenerek A Grubu'nu zirvede tamamlamasıyla Son 32 Turu'na üç takımla gidiyoruz. Sarı-lacivertlilerle birlikte, L Grubu'nu lider bitiren Osmanlıspor ve Şampiyonlar Ligi'ne hakem skandalıyla veda eden Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri belli oldu.