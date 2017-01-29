Kayseri F.Bahçe 'caps'leri

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor'a 4-1 mağlup oldu capsler patladı!
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Kayserispor - Fenerbahçe maçı Twitter'ı salladı
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İsmi sır gibi saklanan 10 numara: Blanco!
İşte madde madde Riekerink'in hataları!
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