İşte Sabri ile Volkan arasındaki konuşma!

Kadıköy'de derbinin bitiş düdüğüyle birlikte Volkan Demirel ve sarı-lacivertli oyuncular saha kenarında toplanmaya başladı. Bu sırada Fenerbahçeli oyuncuların yanından geçen Sabri'ye Volkan Demirel, "Gel 3'lü çektirelim" dedi. Bunun üzerine iki oyucnu arasında gerginlik yaşandı! İŞTE VOLKAN İLE SABRİ ARASINDAKİ O KAVGA ANLARII!