Fener geleneği bozmadı, sosyal medya sallandı!
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Fener yine kazandı, sosyal medya sallandı!
Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son karşılaşması Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynandı. Avni Aker'in kapanış maçında Kanarya, Fırtına'yı 3-0 mağlup etti. Twitter'da yer yerinden oynadı...
İşte o yorumlar
-Yusuf Erdoğan ilk yarıda Onur Kıvrak'tan daha fazla kurtarış yaptı..
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