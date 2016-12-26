Fener geleneği bozmadı, sosyal medya sallandı!

Fener yine kazandı, sosyal medya sallandı!

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son karşılaşması Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynandı. Avni Aker'in kapanış maçında Kanarya, Fırtına'yı 3-0 mağlup etti. Twitter'da yer yerinden oynadı...



İşte o yorumlar



-Yusuf Erdoğan ilk yarıda Onur Kıvrak'tan daha fazla kurtarış yaptı..