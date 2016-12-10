Bursa taraftarı Beşiktaş'a akın etti
Bursasporlu taraftarlar, takımlarının Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma için Bursa'dan İstanbul'a adeta çıkarma yaptı.
İstanbul'daki Çamlıca gişelerinde bekletilecek olan otobüsler, polis ekiplerinin arama yapmasının ardından konvoy şekilde geniş güvenlik önlemleri altında Vodafone Arena Stadyumu'nda götürülecek.
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