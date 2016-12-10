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    10 Aralık 2016, Cumartesi
    EURO2016 TRANSFER ODASI
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    Bursa taraftarı Beşiktaş'a akın etti
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    Bursa taraftarı Beşiktaş'a akın etti

    Bursasporlu taraftarlar, takımlarının Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma için Bursa'dan İstanbul'a adeta çıkarma yaptı.


    İstanbul'daki Çamlıca gişelerinde bekletilecek olan otobüsler, polis ekiplerinin arama yapmasının ardından konvoy şekilde geniş güvenlik önlemleri altında Vodafone Arena Stadyumu'nda götürülecek.

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