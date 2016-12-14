İkisinden biri Kartal olacak

- İnter, Genoa'dan Rincon'u almak için Gabigol'ü takasta kullanmayı da planlıyor. Gabigol'ün menajeri Wagner Ribeiro oyuncusunun Ocak'ta kiralık ayrılabileceğini açıklamıştı.



Sözlerini iyice sertleştiren Ribeiro, "3 aydır sadece 16 dakika şans buldu. Onun için 30 milyon euro ödediler ama nasıl davrandıklarına bakın. Gelecek mi? Şu an için bilmiyorum ama böyle olmaz. Durumu bu kadar karışık hale getirmelerine gerek yoktu" ifadelerini kullandı.